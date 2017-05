A Fiscalía considera "excepcional" o caso con orde de afastamento ditada a un menor de 14 anos cara a unha moza de 13 anos que era a súa noiva por acosala e ameazala.

Así o manifestaron a Europa Press fontes da Fiscalía, que explicaron que este tipo de ordes a menores "son excepcionais" no ámbito da provincia de Lugo, onde se ditou esta.

Deste xeito, conséntelas fontes consultadas explicaron que non se adoitan xudicializar este tipo de feitos de maneira habitual, o cal non quere dicir que non existan casos como o que transcendeu en Lugo.

Por iso, a Fiscalía insiste en que este tipo de asuntos "son moi excepcionais", xa que "non se xudicializan casos deste tipo" relativos a relacións entre menores "de maneira habitual".