O guitarrista Pepe Habichuela inicia este mércores a súa xira en Galicia dentro do Ciclo 1906, que achegará a súa música a escenarios de Ourense, o 24 de maio; da Coruña, o día 25 e o 26 de maio en Santiago, segundo informa a organización do ciclo 1906.

Pepe Habichuela en Ciclo 1906 | Fonte: Europa Press

Xunto a Pepe Habichuela á guitarra, actuarán Bandolero na percusión e David de Jacoba, que porá a voz nos concertos do guitarrista granadino. A súa xira por Galicia forma parte dos actos programados no marco do décimo aniversario do Ciclo 1906.

Respecto diso, a organización lembra que o ano pasado "púidose gozar en directo da guitarra de Josemi Carmona". Non entanto, subliña que, ao tratarse do décimo aniversario, optouse por "o raizame do talento na liñaxe ao que ambos pertencen", segundo apostila sobre Carmona e Habichuela nun comunicado.

Do ciclo, destaca a presenza "de músicos con forte personalidade como Nik West, Pepe Habichuela, Jack Broadbent, Aaron Parks Trio, Melissa Aldana, Carlos Sarduy ou Josemi Carmona, entre outros moitos", segundo engade.