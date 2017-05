O director do aeroporto de Santiago, Ricardo López Navarro, apostou por ofrecer "máis conectividade" desde Galicia aos viaxeiros para competir coa terminal do Porto. "Os galegos buscan a mellor opción para viaxar e ás veces desde aquí non a teñen", explicou.

Facturación Na Nova Terminal De Lavacolla | Fonte: Europa Press

López Navarro pronunciouse deste xeito tras participar nun almorzo informativo ofrecido polo rexedor da cidade, Martiño Noriega, onde se mostrou partidario por "traballar o destino Galicia para que as compañías" que operan aquí "teñan bos resultados" e "anímense a traer máis voos".

Así mesmo, preguntado polos resultados de Santiago sinalou que hai un "crecemento dos factores de ocupación" o que significa que para as compañías "é máis rendible operar" na terminal compostelá. "Iso nun momento determinado pode facer que veñan máis frecuencias", apuntou.

Ademais, tamén celebrou a chegada de Lufthansa á capital galega, que conectará con Frankfurt e Munich. Así, destacou que xa "ten uns resultados moi bos a pesar de que acaba de comezar" polo que pensa "operar tamén no inverno".