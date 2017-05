O presidente nacional da Federación Española de Transitarios - Organización para a loxística, o transporte e a representación aduaneira (Feteia-Oltra), Enric Ticó, considerou que, "por primeira vez", estase "ante unha vía de solución dun problema moi importante" como é o actual conflito da estiba.

Foto: Transitarios Vigo | Fonte: Europa Press

Ao ser cuestionado sobre este tema durante a presentación en Vigo do X Congreso nacional de Transitarios, Operadores Loxísticos e Representantes Aduaneiros 2017, Ticó manifestou que o que se espera desta solución é que facilite a competencia e repercuta na redución dos custos.

Segundo apuntou, a liberalización do sector "interpretouse ás veces como apertar soldos e que a xente traballe case gratis"; no entanto, aclarou que o obxectivo real é "que cada un cobre o que ten que cobrar", pero dentro dun mundo competitivo e sen tarifas "tan determinadas que fan que os custos sexan superiores a outros portos". "Non nos convén a ninguén", selou.

Sobre o mesmo tema, comentou que España chegou "tarde" a abordar esta situación, o que "non facilitou nin a competitividade nin a competencia", aínda que trasladou a súa confianza en que finalmente o Decreto Lei de reforma do sector fágase "da forma máis consensuada posible".

O presidente da Asociación de Transitarios de Galicia (Ateia-Oltra Galicia), Juan Uhia, engadiu a estas cuestións que este problema preocupou en Galicia nas anteriores convocatorias de folga --que supuxeron desviar, adiantar e atrasar tráficos--, pero mantivo que nesta ocasión quedáronse "un pouco tranquilos" e confían na xestión de Portos do Estado.

Os sindicatos de estibadores alcanzaron este luns un principio de acordo coa patronal Anesco, tras o que acordaron non secundar cinco do oito xornadas de folga que tiñan convocadas. Os estibadores repiten así o ocorrido nos últimos meses de negociacións, nos que convocaron calendarios de paros que finalmente non secundaron.