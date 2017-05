Os integrantes do histórico grupo popular A Roda presentaron este martes en Santiago un disco co que queren conmemorar catro décadas de actividade nas que "'A Roda' non deixou de xirar" e tras o que confían en continuar "40 anos máis".

Disco conmemorativo A Roda | Fonte: Europa Press

O conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, e o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, participaron na presentación deste traballo, co que se celebra o 40 aniversario de "unha institución cultural" que leva catro décadas "traballando en favor da cultura galega".

Román Rodríguez destacou que a misión fundamental de A Roda foi a de "tentar xuntar a alta cultura co canto máis popular", coñecido como o "canto de taberna", así como converter "poemas cultos" en "pezas populares".

Tras destacar o seu importante labor na recuperación da tradición oral galega, o conselleiro eloxiou a todos os que integraron este grupo desde a súa creación, especialmente á figura de Fito Domínguez, que foi voz e imaxe do grupo durante 35 anos.

Nacido en Vigo en 1977, A Roda é un dos grupos máis antigos e coñecidos de Galicia. O disco conmemorativo '40 anos máis' ten como obxectivo homenaxear unha traxectoria de 17 discos no mercado, multitude de premios e actuacións ás dúas beiras do Atlántico.