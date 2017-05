A 'vella Pescanova' afirmou que a sentenza da Audiencia Provincial confirma que os pactos de fusión e dobre segregación que deron lugar á actual estrutura do grupo pesqueiro son vinculantes e, por tanto, de "obrigado cumprimento" para Nueva Pescanova.

Así o sinalou este martes á Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV) a sociedade de carteira, que inicialmente ostentaba o 20% da pesqueira, porcentaxe que na actualidade reduciuse ao 1,7% tras a ampliación de capital.

Na súa opinión, a sentenza contribuirá a reforzar as posibilidades de éxito das dúas demandas contra Nueva Pescanova que os avogados da 'vella Pescanova' atópanse ultimando para a impugnación da recentemente aprobada ampliación de capital, así como a anulación do contrato de crédito subscrito entre a pesqueira e sete entidades financeiras o 29 de decembro de 2015 e o "ilícito deveño" dunha comisión de 300 millóns de euros derivada do devandito contrato a favor das entidades acreditantes.

A 'vella Pescanova' pronunciouse desta forma despois de que a Audiencia Provincial de Pontevedra desestimase o recurso de apelación interposto por Nueva Pescanova polo que consideraba vantaxes patrimoniais nos acordos de fusión e dobre segregación a favor da 'vella Pescanova'.

"UNHA LOMBEIRADA"

"A sentenza, en definitiva, asegura á 'vella Pescanova' continuar recibindo de Nueva Pescanova as medidas de apoio previstas no proxecto, cuxa prestación fora suspendida ata que non houbese unha sentenza firme por esta cuestión", sinalou a sociedade, que engade ademais que dita sentenza garante o apoio administrativo necesario para o cumprimento por parte a 'vella Pescanova' do seu labor de xestión da súa participación na pesqueira.

"A sentenza significa unha lombeirada ás teses da nosa compañía no sentido de que Nueva Pescanova está obrigada a respectar aspectos cruciais do devandito proxecto que foron postos en dúbida ou directamente ignorados recentemente pola pesqueira, como pode ser o dereito a designar polo menos un membro do consello de administración ou a manter unha participación dun 20% na compañía", sinala.