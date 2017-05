Os deputados do PPdeG rexeitaron cos seus votos a toma en consideración dunha proposición de lei impulsada por En Marea (que si apoiaron todos os grupos restantes) encamiñada a cambiar o regulamento do Parlamento para verificar o cumprimento de iniciativas non lexislativas aprobadas no Pazo do Hórreo.

Os populares, a través da deputada Paula Prado, esgrimiron que a oposición "xa ten mecanismos de control" ao Executivo garantidos por un regulamento "aberto": a través de preguntas orais, interpelacións e a solicitude de comparecencias, entre outras ferramentas.

"A súa capacidade de control duplica a do PP cando era oposición, aínda que tiñamos máis votos e máis escanos", proclamou Prado, quen tamén aludiu ao artigo 19 da lei autonómica de transparencia, que recolle que a Xunta elaborará e publicará anualmente un informe sobre o grao de cumprimento dos acordos parlamentarios aprobados.

Con todo, a proposta impulsada pola forza rupturista introducía a modificación do regulamento parlamentario para impor a obrigatoriedade de que o Goberno trasladase en cada período de sesións "a situación e grao de cumprimento" das proposicións non de lei e mocións aprobadas na Cámara autonómica.

Así mesmo, expuña que, por petición "como mínimo dun grupo parlamentario", o Executivo tería a obrigación de comparecer na Comisión de Peticións para dar a información exposta sobre o grao de cumprimento das iniciativas non lexislativas.

"A CIDADANÍA TEN DEREITO"

A encargada de defender a iniciativa impulsada En Marea foi a deputada Eva Solla, quen acusou á Xunta de "incumprir" co mandato de Estatuto e puxo en dúbida que a aprobación de iniciativas no Pazo do Hórreo "sirva para algo".

"A cidadanía ten dereito a que se cumpran as súas demandas e a que se coñezan os datos das iniciativas que sexan aprobadas no Parlamento", reivindicou a parlamentaria, antes de subliñar que esta "cuestión básica" debería "interesarlle" a un Goberno que "di que defende a transparencia".

"Se non, teremos que preguntarnos de que serve o traballo dos deputados", reflexionou, na mesma liña da deputada Olalla Rodil, quen ratificou o apoio do BNG a esta proposta e mostrouse partidaria dunha reforma maior que "amplíe" a capacidade de control e de presentar iniciativas por parte da oposición.

Como exemplos de "falta de cumprimento" de iniciativas "unánimes", esgrimiu á aprobada en 2016 na que se instaba á Xunta a tomar medidas para evitar a segregación da actividade de Ferroatlántica. "E un ano despois, a Xunta está a ver como nos vende a moto revestindo de técnica o que non é outra cousa que unha decisión política", lamentou.

Patricia Vilán (PSdeG) tamén se mostrou favorable a esta proposta e mesmo subliñou que debería "ir máis aló".

"O noso deber como deputados é reivindicar que o noso traballo diario sirva para algo e haxa un mínimo control político", manifestou, antes de afear que a Xunta "tampouco cumpre" co informe anual que esixe a lei de transparencia sobre as iniciativas aprobadas en Ou Hórreo.

"PRESUNTA DEMOCRACIA"

Enfronte, a deputada popular Paula Prado afeou a En Marea que "renunciase a participar e non presentase ningunha emenda" na última reforma do regulamento da Cámara, que defendeu.

Ao tempo, asegurou que a demanda debatida este martes no hemiciclo "parte dunha falsidade" posto que os grupos da oposición "si teñen mecanismos de control ao goberno". "A súa capacidade de control duplica á nosa cando eramos oposición", esgrimiu.

Ao tempo, apuntou ao artigo 19 da lei de transparencia na que recolle a obrigatoriedade dun informe anual sobre os acordos aprobados no Parlamento e lembrou a Vilán que a Xunta "xa lle explicou en comisión que en 2016 non se fixo por motivo das eleccións autonómicas".

"Pero espero que se fará", continuou e ironizou con que igual o que pretende En Marea é "que o Goberno se controle a si mesmo por se algún día o seu grupo logra" tomar as rendas do Executivo. Tamén chanceou con que sexa Eva Solla a que dea "leccións" de democracia desde a tribuna.

"Non se preocupe, que o PP non consentirá que ningún Tribunal Supremo asuma as funcións lexislativas, como outro país que vostede coñece ben", sinalou Prado á deputada de En Marea, en alusión a Venezuela, antes de lembrar a camiseta que Solla luciu nunha sesión coa lema 'Chávez xúrocho, voto por Maduro'.

"Os que veñen aquí a dar leccións de democracia son vostedes, os que presumen do control dos aparellos do Estado e da Fiscalía, e sosteñen o sistema corrupto desta presunta democracia", afeou Solla aos populares, que protestaron pola devandita afirmación desde as súas bancadas. "Que voten en contra desta proposta é lamentable", resolveu.