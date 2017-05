Suspendido na Coruña o xuízo contra un home acusado de golpear cunha machada á súa parella

A Audiencia Provincial da Coruña suspendeu este martes o xuízo contra un home acusado de tentar matar á súa parella sentimental golpeándoa cunha machada na cabeza, polo que a Fiscalía solicítalle unha pena de 20 anos de prisión por un delito de tentativa de asasinato.

O xuízo quedou suspendido ata nova data ao presentarse a última hora un informe forense que recoñece unha "deterioración cognitiva" do acusado, considerándoo unha persoa incapacitada. En caso de ser así, o acusado non sería xulgado e o caso quedaría arquivado.

Ante isto, a acusación particular, que exerce o letrado Manuel Ferreiro, solicitou a suspensión da sesión co obxectivo de proceder a "avaliar o historial neurológico do acusado e comprobar se existe tal deterioración cognitiva".

"No caso de que así fóra, o acusado non podería ser xulgado e tería que ser internado nun centro especializado", explicou aos medios de comunicación antes de entrar en sala.

OS FEITOS

O home, condenado con anterioridade por outros intentos de asasinato contra as súas fillas, a quen tentaría matar prendéndolles lume, mantiña unha relación bastante distante coa muller posto que sospeitaba que esta mantiña relacións sexuais con outros homes.

O día dos feitos, segundo o escrito da Fiscalía, a muller tomouse a súa medicación que a sumía "nunha situación de profundo soño do que era difícil de espertar, circunstancia que era totalmente coñecida polo acusado quen tamén coñecía das dificultades da súa parella para realizar esforzos físicos e por tanto a súa mermada capacidade de defensa ante un suposto ataque".

De feito, a acusación particular considera que concorre a agravante de aleivosía posto que o acusado sabía que a vítima, con incapacidade absoluta por unha hernia discal, "era completamente indefensa" cando a atacou.

Segundo o escrito do Ministerio Fiscal, o acusado, provisto dunha machada, e con intención de acabar coa vida da muller, "entrou no dormitorio coñecendo que esta debía de durmir profundamente por efecto da medicación que tomaba" e "comezou a propinar sobre a cabeza un elevadísimo número de golpes co fío da machada".

PENAS

"O procesado continuou de forma intensa e repetitiva co seu ataque observando as múltiples lesións que estaba a orixinar, cesando na súa actuación cando pensou que finalmente e tras os reiteradísimos golpes dera morte á muller á que deixou tendida sobre a cama", sostén o Ministerio Público.

Por estes feitos, o fiscal pide para o acusado 20 anos de prisión e a acusación particular eleva a pena a 30 anos.