Evitar as redes 'wifi' públicas e asegurarse de non ter 'malware', algúns consellos para un 'sexting' menos arriscado

Envío de imaxes íntimas (fotografías ou vídeos) de forma voluntaria por parte de quen as protagoniza a outra persoa por medio do 'smartphone'. Esa é a definición de 'sexting' que fan a Xunta e a Fundación Pantallas Amigas, que lanzaron unha campaña para que esta práctica, aínda que é imposible que sexa segura ao 100 por 100, polo menos si entrañe "menos riscos".

Unha das recomendacións da campaña para un 'sexting' seguro | Fonte: Europa Press

O fundador e director de Pantallas Amigas, Jorge Flores, presentou este martes, xunto á secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella, e a directora xeral de Xuventude, Cecilia Vázquez, un decálogo para 'sextear con menos riscos', no caso de que alguén decida 'facer sexting'.

E é que esta iniciativa dá continuidade a unha campaña anterior (de novembro de 2014) na que, precisamente, a Xunta e esta fundación alertaban dos perigos de difundir fotos e vídeos de carácter íntimo.

Agora, cunha campaña dirixida para todas as idades, sexos e opcións, o primeiro consello do decálogo é de tipo previo, xa que recomenda asegurarche de que coñeces eses riscos asociados ao 'sexting', que a túa decisión foi tomada "sen presións ou ameazas" e que o fas "sen precipitación".

RECOMENDACIÓNS

Un segundo paso polo que avogan os expertos é valorar "ata que punto" o destinatario "merece" a túa confianza e está preparado para protexer a túa privacidade.

En terceiro lugar, avogan por confirmar que a persoa que recibirá a túa mensaxe desexa tela e conta con aviso previo, "para que non resulte incómodo ou problemático".

Revisar que o teu móbil non teña 'malware' e pedirlle ao destinatario que tamén o faga constitúen o cuarto punto do decálogo, que inclúe, en quinto lugar, unha aposta por decidir "con calma" que tipo de imaxes ou vídeos queres enviar.

Un sexto apartado implicaría excluír da imaxe ou do vídeo "partes que poidan axudar a coñecer a túa identidade", como o rostro, marcas corporais, obxectos e contorna, e metadatos como a geolocalización.

A sétima recomendación é seleccionar o medio ou aplicación "que mellor se adapte" ao teu propósito "coas maiores garantías". "Existen 'apps' específicas para iso e tamén sistemas de encriptación", apunta a campaña.

En oitavo termo, chama a evitar o uso de redes 'wifi' públicas durante o envío e solicitar a quen se lle envía que faga o mesmo. Tamén centrar a túa atención no que fas, en noveno lugar: "verificar ben que e a quen lle envías antes de presionar", posto que "non hai opción de arranxar un erro".

Como último aviso o decálogo recolle o de eliminar do móbil e da nube, se é o caso, as imaxes íntimas, as usadas ou as probas, así como solicitar a quen llas envías que faga o propio.

"NOVOS RISCOS"

Na súa intervención, López Abella fixo fincapé nos "novos riscos antes inexistentes" que xorden coas redes sociais e novos medios de comunicación.

Neste contexto, apostou por evitar que unha persoa poida verse "victimizada" tras o 'sexting', polos danos "graves e irreparables" que se poden producir. Para iso esta campaña, co obxectivo de promover unha diminución do risco.

Vázquez, pola súa banda, advertiu de que os mozos adoitan ter unha menor percepción do risco neste tipo de prácticas, por iso é polo que a Xunta avogue por previr "efectos non desexados" con este "traballo en equipo".

Flores, mentres tanto, incidiu en que o 'sexting' seguro "non existe", aínda que por unha razón de síntese a páxina web chámase sextingseguro.com/xunta.

Así, chamou a atención sobre que "por iso" esta campaña fala de "sextear con menos risco", para lograr unha práctica "moito menos arriscada" e evitar situacións de 'sextorsión', 'ciberbulling' ou mesmo delitos relacionados coa pornografía infantil e revelación de segredos.

Neste primeiro momento a campaña vai difundirse a través de internet, pero López Abella non descartou "quizais" no último cuadrimestre do ano "ofertar algúns talleres sobre este particular". "Imos seguir traballando e explotando este decálogo", afirmou.