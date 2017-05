O alcalde de Vigo, Abel Caballero, acusou este martes á Xunta de actuar "con nocturnidade, aleivosía e desde a clandestinidade" para presentar unha candidatura das Illas Atlánticas para ser Patrimonio da Humanidade, co ánimo de "rebentar" a proposta que, pola súa banda, anunciou o Concello olívico hai anos, baixo a lema 'Cíes Patrimonio da Humanidade'.

O alcalde de Vigo, Abel Caballero | Fonte: Europa Press

En declaracións aos medios, o rexedor acusou ao goberno galego de tramitar esa candidatura "de costas á cidade", "sen chamada nin aviso previo", e a propósito de que Vigo levaba catro anos preparando a súa propia candidatura (para as illas Cíes unicamente) e realizando actividades como concertos, eventos deportivos, accións publicitarias, promoción en cupóns do ONCE e billetes de Lotaría Nacional, campañas educativas, presentación en Fitur, etc.

"Levamos catro anos traballando, mobilizamos Vigo e o seu territorio, e a Xunta, sen contactar cos representantes da cidade, presenta unha candidatura para rebentar a da cidade", denunciou Caballero, quen lembrou que, no ámbito do Parque Nacional Illas Atlánticas, "as que reúnen os requisitos para ser Patrimonio Ambiental da Humanidade son as Illas Cíes".

O alcalde acusou ao Goberno galego de actuar así "porque sabe que a candidatura de Vigo está abocada ao éxito", e porque "consideran á cidade inimiga e vena con aversión". "De novo a Xunta e Feijóo agredindo a Vigo", constatou.

PROXECTO QUE "SEGUE VIVO"

Por outra banda, Caballero confirmou que, pese ao anuncio da Xunta, o Concello seguirá adiante coa súa candidatura e que é un proxecto que "segue vivo". "Quixérono rebentar, pero non o van a conseguir", proclamou, e anunciou que, nas próximas semanas, presentarase o documento oficial da candidatura (cuxa elaboración se encargou a unha empresa externa), que se remitirá á Xunta e que debe ser trasladado ao Ministerio de Cultura.

Así, aínda que o goberno de Vigo anunciou fai máis de tres anos a súa intención de loitar por ese recoñecemento para as Cíes, a proposta formal non foi remitida ao Goberno central, que é o que debe tramitar a candidatura ante a Unesco.

Con todo, segundo matizou Caballero, fixéronse infinidade de accións de promoción da candidatura, en moitas das cales participaron membros da Xunta ou do propio Executivo central (por exemplo, en Fitur) e "todo o mundo" coñecía as intencións do Concello.

"Imos seguir adiante, xa está ben de agresións a Vigo", aseverou o alcalde, quen lembrou que a candidatura de 'Cíes Patrimonio da Humanidade' estaba no seu programa electoral, non así no do presidente da Xunta. "Pero tempo ao tempo, que no camiño ímonos a atopar. Señor Feijóo, ímonos a ver vostede e eu na municipais", sentenciou.