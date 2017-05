Pleno.- A futura Atención Primaria pasará polo control teleasistido, máis vías rápidas e enfermeiros especialistas

O conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, expuxo as liñas da futura Atención Primaria do Sergas na que se prestará especial atención ao control teleasistido desde a súa casa a pacientes crónicos --a través do programa Telea--, mentres se buscará ampliar as vías rápidas ás non oncolóxicas e a "incorporación progresiva" de enfermeiros especialistas en medicamento familiar e comunitario, coa súa inclusión na Oferta Pública de Emprego (OPE) de 2017.

Nunha comparecencia a petición propia no Parlamento galego, Jesús Vázquez Almuiña apostou por que hai que atender aos pacientes crónicos "na súa contorna antes que no hospital, no domicilio antes que no centro de saúde".

Respecto diso, chamou a atención sobre que as enfermidades son "cada vez máis crónicas", nun momento no que a poboación galegas con máis de 65 anos rolda o 25% e hai máis de 50.000 maiores que viven sós nunha comunidade marcada pola dispersión xeográfica.

Ante isto, expuxo o programa Telea, que actualmente se emprega nunha experiencia piloto en centros de saúde de Santa Comba e Mazaricos -con 20 pacientes-- e estenderase a 14 centros de saúde, dúas por cada unha do sete áreas sanitarias galegas.

Con esta iniciativa cada paciente poderá medir no seu domicilio el mesmo as súas variables --como poidan ser tensión ou glucemia--, que se rexistrarán nesta plataforma e que aparecerá na súa historia clínica. Así, o profesional poderá visualizar e monotorizar estas constantes e comunicarse co doente co fin de determinar as actuacións a tomar.

Un dos obxectivos que se perseguirá será o de incluír a nenos con diabetes no Telea, de forma que salte unha alarma ao médico ou ao enfermeiro especialista no caso de que exista algunha anomalía e para mellorar o seu seguimento, segundo o afirmado polo conselleiro.

MODELO "MÁIS PROACTIVO" E ESTRATIFICACIÓN

Ademais, Sanidade traballa en prol de conseguir un paciente "máis proactivo" en novo modelo de Atención Primaria "máis próximo" e "máis rápido", nun momento no que se defende a innovación e o uso de novas tecnoloxías de comunicación para atender á cronicidad, que supón o 20% do gasto sanitario.

Neste sentido, Almuiña ve necesario traballar na "continuidade asistencial", que "garanta recursos sanitario as 24 horas". Aquí enmárcase o plan de atención á cronicidad no que traballa o Sergas, con 30 profesionais divididos en catro grupos de traballo.

Sobre este extremo, sinala que se desenvolve un modelo de estratificación de pacientes que se implantará en próximos meses e polo cal se clasifica á poboación en distintos niveis de gravidade e recursos que necesita.

De tal forma, cada profesional de medicamento de familia poderá acceder á súa cota estratificado de pacientes, o que permitirá planificar a súa atención, coñecer porcentaxes de patoloxías máis frecuentes e evitar agravamentos daquelas crónicas.

Ademais, entre outras medidas, homoxeneizarase o acceso a probas complementarias para todos os profesionais de servizos sanitarios. A Consellería de Sanidade continuará o emprego de programas como a consulta telefónica, o programa Conecta-72 e a e-interconsulta.

MÁIS VÍAS RÁPIDAS

Unha das cuestións sobre as que chamou a atención Alumuiña é que se traballa para a posta en marcha de vías rápidas non oncolóxicas, xa que actualmente limítanse a oito tipos de cancros.

Estas vías rápidas do Sergas supoñen o compromiso de atender a pacientes nos que se sospeita unha patoloxía grave nun tempo medio de espera inferior a 15 días desde a derivación do médico de familia ao especialista no hospital.

Outra das novidades é a posta en marcha dun xestor de petición electrónica, unha plataforma que permitirá homoxeneizar o acceso ás vías rápidas e protocolos de interconsulta entre Primaria e hospitalaria, así como a súa rastrexabilidade.

OPOSICIÓNS E PRESUPOSTOS

O conselleiro de Sanidade volveuse a referir a as oposicións previstas para este ano no Sergas de "800 prazas", "que poderían duplicarse como xa se dixo" ata as 1.600 se se consegue a aprobación dos Orzamentos Xerais do Estado (PGE). Aquí, tamén compromete aumentar un 10% as prazas para médicos de familia para achegarse a 100 ao ano.

Julio Torrado (PSOE) mostrou o seu receo acerca destas declaracións do conselleiro nas que recorre á "chantaxe" dos orzamentos para sacar adiante esas 1.600 prazas, a pesar de que "xa se aprobou" no Parlamento galego este compromiso.

A OPOSICIÓN DENUNCIA RECORTES

Pola súa banda, a oposición coincidiu en denunciar os "recortes" en Atención Primaria por parte da Xunta de Feijóo, que Eva Solla (En Marea) cifrou nun 28%, pois denuncia un descenso de 1.100 profesionais. Montse Prado (BNG) alertou dunha perda de 1.782 millóns neste campo desde 2009.

A continuación, Julio Torrado (PSOE) reclamou a Sanidade máis competencias para os profesionais de Atención Primaria, así como investimento en medicamentos innovadores para cronicidad.

Xunto a isto, Eva Solla pediu a recuperación de xerencias de Atención Primaria e que "non traballen illadas coa especializada", nun debate no que Montse Prado lamentou que estes profesionais perderon "capacidade de decisión" fronte ás empresas privadas.

En cambio, Aurelio Núñez Centeno (PP) valorou que a Xunta busque "atender aos enfermos moito máis preto, no seu domicilio antes que no hospital", á vez que enxalzou o programa Telea como un "referente" para a atención á cronicidad, que suporá un avance no rural.