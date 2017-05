AM.-Competencia cooperará coa Xunta para baixar o prezo do combustible e expón facilitar que haxa máis gasolineiras

O presidente da Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia (CNMC), José María Marín Queimada, anunciou que o organismo activará a "colaboración" coa Xunta para solucionar "no prazo máis breve posible" o problema do alto prezo dos combustibles na comunidade galega, unha demanda que fora reiterada en varias ocasións polo Executivo autonómico.

Reunión do titular da Xunta co presidente da CNMC. | Fonte: Europa Press

"É un problema nacional, pero especialmente agudo en Galicia e acordamos estreitar os lazos de colaboración e de traballo conxunto para pór de manifesto que non é normal e que hai que terminar cuns prezos diferenciais na comunidade galega fronte ao resto de España", recoñeceu Marín, tras reunirse co presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, e o conselleiro de Economía, Francisco Conde.

Tras o encontro, que tivo lugar na área de goberno do Parlamento autonómico, onde esta semana se celebra o pleno, o presidente da CNMC destacou o "ambiente de cordialidade" da cita e incidiu no papel que poden xogar os concellos en Galicia e en España á hora de mellorar a distribución, facilitando a instalación de novas estacións de servizo.

Así, apuntou que "desde hai tempo" Competencia identificou que a colaboración dos concellos é "un elemento crave" para alcanzar "unha mellor calidade na distribución de gasolinas e gasóleos que se traduza, mediante a eliminación de limitacións urbanísticas, en prezos para os consumidores máis adecuados e acordes cos prezos antes de impostos noutros países europeos".

E é que a Xunta, xa en 2014, realizou un informe no que acreditaba que Galicia tiña os prezos máis elevados antes de impostos para os combustibles. De feito, Feijóo, quen reiteradamente pediu a Competencia que actúe, chegou a suxerir no seu día que as empresas pactaban prezos á alza en Galicia.

"Concretamos a urxencia de tomar decisións no prazo máis breve posible", esgrimiu Marín, preguntado acerca de se hai unha data tope para resolver este expediente. Tras a reunión, que supón "un antes e un despois", en palabras do presidente de Competencia, os técnicos da CNMC e da Xunta profundarán na cuestión.

FACILITAR QUE ABRAN MÁIS GASOLINEIRAS

Pola súa banda, o Goberno galego emitiu un comunicado no que agradeceu "o compromiso" de Competencia de estudar mecanismos que palíen o problema do prezo dos carburantes. Non en balde, Feijóo subliñou que o gasóleo antes de impostos en Galicia é un 5,4 por cento máis caro que en Cataluña, a pesar de ter a mesma tributación que a autonomía galega.

A Xunta subliñou que, ante esta situación, Marín e o presidente galego concordaron na necesidade de tomar decisións no prazo máis breve posible. Tamén o Executivo autonómico incide en que un dos puntos "máis útiles" é estreitar a colaboración cos concellos para facilitar a localización de gasolineiras que intensifiquen a competencia, ademais da intención de continuar coas conversacións a nivel técnico.

Por parte da Xunta, Feijóo trasladou que a administración pon "todos os medios ao seu alcance" para fomentar a competencia e abaratar os prezos dos carburantes, "simplificando os trámites para abrir novas gasolineiras" e reforzando o control para que os operadores non superen o 30 por cento da cota do mercado, así como rebaixando os custos do chan empresarial para a instalación de novas estacións de servizo.

Así mesmo, lembrou que Galicia xa devolve "o cento por cento do céntimo sanitario ao conxunto do transporte profesional".

DECRETO DE VIVENDAS DE USO TURÍSTICO

Durante o encontro, Feijóo e o presidente da CNMC coincidiron, ademais, na necesidade de reforzar o traballo conxunto na procura de avanzar nas políticas de protección ao consumidor en todos os ámbitos cotiáns.

Así mesmo, despois de que CNMC expuxese un requirimento á Xunta polo decreto que regula as vivendas de uso turístico ao entender que algúns dos seus preceptos vulneran os principios de competencia (o Executivo autonómico difundiu unha instrución aclaratoria para acompañar a normativa como resposta ao requirimento), tentarase chegar a "un punto de acordo".

"A reunión co presidente foi cordial como non pode ser doutra maneira entre unha institución independente e o Goberno dunha comunidade puxante. E nese clima de cordialidade e colaboración mutua, acordamos sentarnos para abordar a norma dos pisos e vivendas turísticas, para seguir analizando posibilidades de achegamento e acordo", resolveu Marín.