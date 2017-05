Máis de 500 persoas maniféstanse en Ourense para pedir axudas directas para os afectados polas xeadas

Máis de 500 persoas saíron á rúa en Ourense este martes para reclamar o impulso de axudas directas aos agricultores afectados polas xeadas rexistradas nos meses de abril e maio. Na protesta reuníronse representantes do catro denominacións de orixe vitivinícolas de Ourense, da Ribeira Sacra de Lugo e produtores de castaña e mel.

Protesta en Ourense para reclamar axudas polas xeadas | Fonte: Europa Press

Así mesmo, portavoces dos sindicatos agrarios confirmaron que nunha semana reuniranse en Ourense coa conselleira de Medio Rural, Angeles Vázquez, para reclamar apoio para estes produtores advertindo de que, en caso de non obter resposta ás súas reclamacións, levarán as súas protestas ás rúas de Santiago de Compostela.

Entre os manifestantes atopábase o alcalde de Ribadavia, capital do Ribeiro, Ignacio Gómez; o ex alcalde de Manzaneda e deputado por En Marea, Davide Rodríguez, ou a parlamentaria do BNG Noa Presas.

Os participantes, que chegaron á cidade en máis de 15 autobuses, partiron da contorna do Pavillón dos Remedios ao redor das 11,15 horas e mantiveron unha concentración enfronte da delegación territorial da Xunta ata pasadas as 13,00 horas.

Acompañados polo son dos bombos e apeiros de labranza de Viana percorreron as rúas da cidade entre berros de 'o campo de Ourense está en pé' ou 'Feijóo escoita, o campo está en loita'.

Entre as pancartas podíanse ler reivindicacións das distintas zonas afectadas polas xeadas como 'Pantón reclama subvencións', 'A xente do Ribeiro está en pié', 'Polas nosas cepas, polo noso futuro" ou 'arruinounos a xeada', lema que portaban os produtores de castaña e mel.

PETICIÓN DUN REXISTRO DE AFECTADOS

Á súa chegada á delegación territorial da Xunta unha viticultora de Beade (O Ribeiro) leu o comunicado conxunto asinado por sindicatos convocantes (UU.AA., SLG e FRUGA, entre outras entidades) no que se reclama á Xunta que abra un rexistro, a través das oficinas agrarias comarcais para coñecer o número de afectados e a superficie real danada pola xeada.

Os produtores tamén reclamaron unha "liña de axudas" co mesmo importe que as aprobadas en agosto do pasado ano tras unha granizada que afectou á produción da Ribeira Sacra lucense.

Estas axudas serían de 7.500 euros por hectárea ata un máximo de 15.000 euros por produtor e irían destinadas a sufragar os gastos dos traballos de poda e recuperación dos viñedos afectados.

Tamén pediu que se condonen as cotas pagadas á Seguridade Social, por parte dos traballadores autónomos do sector, durante un período de seis meses e que a Xunta traballe nunha "mesa de negociación" co sector para adaptar os seguros agrarios á realidade galega.

Por último, os afectados polas xeadas reclamaron ao Executivo galego a posta en marcha dunha liña de créditos sen custos de tramitación e con interese cero para paliar as perdas económicas que suporá a falta de produción este ano.

PRÓXIMAS MOBILIZACIÓNS

Ao termo da manifestación os portavoces dos produtores foron recibidos pola delegada territorial, Marisol Díaz Mouteira, que lles trasladou o compromiso da Xunta para pór en marcha unha serie de créditos brandos, así como o adiamento de cotas.

Con todo desde a organización da marcha consideráronse "insuficientes" estas propostas ao non contemplar as axudas directas aos agricultores.

Á espera de reunirse coa conselleira ao longo da próxima semana os afectados decidiron esperar aos resultados desta reunión antes de convocar novas mobilizacións.

Momentos antes da manifestación Roberto García, secretario xeral de Unións Agrarias (UU.AA.), destacou que os datos do Ministerio de Agricultura "certifican" que as xeadas afectaron a "entre un 80 e un 94% da produción de viño e que máis de 4.900 produtores da provincia "vanse a quedar sen ingresos en 2017".

Para o secretario xeral de UU.AA. a proposta de solución ofrecida pola Xunta de Galicia "é insultante á intelixencia", porque suporá que persoas que viven do campo en Ourense "teñan que abandonar a súa actividade".

Así, incidiu en que "os créditos non son unha solución, porque os bancos non van dar diñeiro a quen non pode vender nada este ano. A única saída que hai son as axudas directas á renda".

A parlamentaria do BNG por Ourense Noa Presas, pediu á Xunta que "mova ficha" e aprobe axudas para os afectados.

Neste sentido lembrou que mañá, mércores, "a conselleira terá a opción de rectificar e aprobar unha proposición non de lei que presenta o BNG para axudar ao viño e a outros sectores".

Presas cualificou de "perversa" a solución que apunta a que os produtores contraten seguros agrarios por considerar que "a conselleira ten conciencia dos problemas que hai cos seguros: que son moi caros e que normalmente non asumen os gastos producidos polas xeadas".

O deputado de En Marea Davide Rodríguez confirmou que a súa formación "apoiará a moción presentada polo BNG" e criticou que o viño e a castaña, "dous sectores que moven máis de 200 millóns de euros ao ano están totalmente desamparados pola administración.