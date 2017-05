Os estibadores prevén pechar o conflito a próxima semana tras baixar o seu soldo e lograr garantía de emprego

Os estibadores confían pechar un acordo definitivo coa patronal na reunión prevista para o vindeiro xoves, 1 de xuño, co que logran garantía de emprego para todos os traballadores do sector a cambio de ceder unha rebaixa do 10% nos maiores salarios do colectivo.

O acordo suporía pechar así o conflito aberto no sector desde o pasado mes de febreiro, cando o Goberno abordou a reconversión do sector para evitar unha multa da UE, que afectou ao tráfico dos principais portos do país.

"Imos con intención de pechar o acordo o xoves ou o venres como moi tarde", asegurou Antolín Goya, coordinador de Coordinadora de Traballadores do Mar, principal sindicato de estibadores, ante a próxima reunión coas empresas.

Goya recibiu este martes o respaldo de máis de douscentos delegados territoriais da Coordinadora reunidos en asemblea extraordinaria en Madrid para continuar negociando coa patronal na liña do preacordo logrado este luns.

No caso de que na próxima reunión entre sindicatos de estibadores e a patronal Anesco, prevista para o 1 de xuño, péchese o acordo, os traballadores desconvocarían o tres xornadas de paro aínda programadas nos portos, para os días 5, 7 e 9 de xuño, e culminaría así o conflito no sector.

En virtude do acordo, as empresas comprométense a garantir o emprego dos 6.150 estibadores que traballan nos portos. Como contraprestación, os traballadores do gremio aceptan baixarse un 10% o soldo para os maiores salarios e negociar medidas de flexibilidade que melloren a competitividade dos portos.

En concreto, a rebaixa salarial aplicarase naqueles traballadores que perciban máis de 2.230 euros mensuais, isto é, o importe equivalente a tres veces o salario mínimo interprofesional e un 5% máis.

Os estibadores tamén participarán na formación dos futuros traballadores mediante a organización das prácticas profesionais que será preciso realizar para acceder á profesión. Por contra, asumen que tras a subrogación de persoais haberá que axustalas, nunha contía aínda non determinada, a través de prexubilacións voluntarias.

O eventual acordo entre patronal e sindicatos da estiba a próxima semana suporía pechar o conflito aberto no sector o pasado mes de febreiro, cando o Ministerio de Fomento expuxo un Decreto Lei para reformar o sector co fin de que cumpra a normativa europea e evitar unha multa do Tribunal Superior de Xustiza da UE.