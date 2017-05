O presidente da Deputación de Lugo, o socialista Darío Campos, e a alcaldesa da capital luguesa, Lara Méndez, defenderon este martes o "proceso democrático" das primarias do seu partido e subliñaron que están "todos con Pedro" por gañalas.

Así, Campos mostrouse "contento", aínda que quixo deixar claro que ía estalo igual "gañase quen gañase". "Foi un proceso democrático, transparente e limpo. Todos con Pedro, coma se gañase Susana que estariamos todos con Susana", sentenciou.

Ademais, apelou á "unión e á integración", aínda que xa o dá por descartado despois de que así llo transmitisen o tres candidatos que concorreron ás primarias. "O importante é traballar todos no mesmo sentido, facer un partido socialista unido e forte, que creo que é necesario para a sociedade", subliñou.

Nesta liña lembrou que dixo no seu día que ía estar con quen gañase. "E vou estar", apostilou. "Creo que é o que temos que facer todos os que sentimos socialistas", resolveu.

Pola súa banda, a alcaldesa de Lugo defendeu que "aquí non hai vencedores, nin vencidos". Deste xeito, sostivo que o "claro gañador foi o Partido Socialista, cun secretario xeral escollido polos militantes que é o maior proceso democrático que podemos exercer".

"FALARON CLARO E ALTO"

"Eu convido a outros partidos políticos a que sigan esta liña do Partido Socialista de escoller ao seu secretario ou secretaria xeral a través de primarias. Os militantes falaron claro e alto e dixeron que o secretario xeral era Pedro Sánchez e agora toca pechar filas ao redor del", considerou.

Con respecto a Galicia, Méndez quixo deixar claro que "non" está en "a súa man" pór data para o congreso autonómico, aínda que apremou a que "canto antes mellor". "O que se trata é de seguir a normalidade do partido, que é establecer as canles para celebrar os congresos e dotarnos desas estruturas e se pode ser antes do verán mellor", insistiu.