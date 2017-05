A Deputación de Pontevedra desenvolverá unhas xornadas sobre as mulleres no mundo do viño e a violencia machista

A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, presentou este martes as dúas xornadas que a institución provincial, a través da súa Escola de Igualdade María Vinyals, desenvolverá os próximos 10 de xuño en Cambados, a Cidade Europea do Viño, e o 15 de xuño no Castelo de Soutomaior, a sede da Escola.

Carmela Silva presenta unhas xornadas da Deputación de Pontevedra. | Fonte: Europa Press

Segundo explicou Carmela Silva, as xornadas terán como temática, respectivamente, as experiencias das mulleres no mundo do viño e a violencia machista.

Así, Carmela Silva sinalou que no mes de xuño "con estes dous importantes eventos, a provincia de Pontevedra vaise a converter na capital da igualdade".

Ademais, manifestou que a loita pola igualdade e contra a violencia machista "é unha cuestión de ética social e política" e fixo referencia ao feito de que "non debería de deixar de existir un Ministerio de Igualdade".

O 10 de xuño en Cambados desenvolverase a xornada 'A experiencia das mulleres no mundo do viño', no marco do convenio de colaboración asinado entre a Deputación de Pontevedra e o Concello de Cambados para promocionar o seu nomeamento como Cidade Europea do Viño.

Nas distintas mesas redondas intervirán mulleres de todas as produtoras con denominación de orixe de Galicia, de Ingavi-Fademur/Fademur, o Instituto Galego do Viño, a Misión Biolóxica de Galicia e mulleres profesionais do sector.

SOUTOMAIOR

Por outra banda, o 15 de xuño será a quenda da xornada no Castelo de Soutomaior, sede da Escola, dedicada integramente a "a peor secuela da nosa sociedade", resaltou Carmela Silva, "que é a violencia machista". O título desta xornada é 'Miradas Interdisciplinares sobre a Violencia de Xénero'.

Esta xornada contará coa participación de Miguel Lorente (un dos grandes referentes, con case 100 publicacións e unha vintena de premios), Nuria Varela (xornalista cunha ampla formación nesta materia), Teresa Perato (licenciada en Dereito, compoñente do grupo de expertas do Observatorio Estatal de Violencia contra a Muller), Luz Martínez (pedagoga feminista e secretaria de Muller e Políticas Sociais da UXT) e Pilar Aguilar (especialista en cinema con perspectiva de muller).

A eles sumar, asimimso, María Paz Aguilar, xuíza recoñecida que falará sobre a Lei de Protección Integral contra a Violencia de Xénero, así como a perspectiva europea nesta materia.