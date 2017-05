Anesco decide seguir como patronal da estiba e achanda o camiño cara ao fin do conflito

A Asociación Nacional de Empresas Estibadoras (Anesco) decidiu en asemblea extraordinaria seguir ostentando a representación do sector nas negociacións cos sindicatos do gremio, segundo informaron en fontes do sector.

Porto de Valencia | Fonte: Europa Press

Tras unha reunión dun tres horas de duración, as empresas rexeitaron o único punto da orde do día da asemblea, a proposta de modificación dos seus estatutos para deixar de representar ás empresas estibadoras na negociación colectiva e converterse nunha organización empresarial e económica.

Desta forma, Anesco facilita que o preacordo logrado este luns cos sindicatos de estibadores poida frutificar nun acordo definitivo na reunión prevista para a próxima semana, o xoves 1 de xuño, e que se peche así o conflito aberto no sector desde o pasado mes de febreiro.

O principal interlocutor de Anesco, Antolín Goya, dirixente de Coordinadora de Traballadores do Mar, principal sindicato de estibadores, manifestou a súa satisfacción pola decisión da patronal.

"Non entendemos un sector estratéxico como o da estiba sen unha patronal de altura, forte e reivindicativa como a que vimos na reunión de onte luns", indicou Goya.