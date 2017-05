Adif encarga informes periciais ante as reclamacións presentadas por construtoras do AVE

Adif encargará "informes periciais e contrapericiales" ante as reclamacións presentadas por construtoras de distintos tramos de liñas de Alta Velocidade (AVE) actualmente en construción.

Tren AVE | Fonte: Europa Press

O ente público dependente do Ministerio de Fomento promoveu un concurso público para seleccionar á firma ou firmas que realizarán estes servizos, que estima suporán un custo de 3,48 millóns de euros.

As compañías interesadas en realizar estes informes para Adif contan con prazo ata o próximo 10 de xullo para poxar polo contrato, que se estrutura en cinco lotes, que abarcan as obras de distintas liñas AVE.

Con estes informes Adif pretende atender ás reclamacións presentadas por distintas construtoras das liñas de Alta Velocidade nas que no último ano víronse paralizadas as obras dalgúns tramos ao xurdir distintos problemas técnicos.

Entre estes trazados figuran algúns do AVE a Galicia, os túneles da Variante de Pajares, o nó de Bergara da 'E' vasca, un tramo do AVE a Estremadura ou a chegada da Alta Velocidade a Granada, entre outros.

O ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, indicou en distintas ocasións que á súa chegada ao Ministerio había uns 66 contratos de obras ferroviarias paralizados por distintos problemas que se foron liquidando mediante modificacións, resolucións para volvelos a licitar ou a consecución de acordos.

Co fin de atender ás reclamacións presentadas polas distintas construtoras que tiñan adxudicados estes tramos, Adif encargará informes periciais.

O concurso lanzado para seleccionar á firma que os realice estruturouse en cinco distintos lotes, en función das liñas AVE en construción.

CINCO LOTES

Así, o primeiro lote abarca a realización dos informes para as reclamacións presentadas en relación coas obras do AVE a Valencia, do AVE a Galicia e da integración de ferrocarril en Logroño. O orzamento para os mesmos é de 1,80 millóns.

O segundo lote corresponde aos informes sobre as obras do AVE a Estremadura, o Madrid-Valladolid e a súa extensión ata Burgos, o Córdoba-Málaga e o nó da Aciñeira do AVE a Valencia por un importe duns 279.300 euros.

O adxudicatario do lote tres encargarase de redactar os informes para as reclamacións referidas ao AVE a Palencia e León e á súa conexión con Asturias, á 'E' vasca e ao Eixo Atlántico por 321.600 euros, mentres que o do lote catro realizará os relacionados coas conexións AVE a Murcia e Almería, a Granada e ao Corredor Mediterráneo por 221.250 euros.

De igual forma, a empresa que se faga co tramo cinco asumirá os informes relacionados co AVE a Alacante e o corredor a Barcelona e a fronteira francesa, orzados en 441.000 euros, segundo o prego de condicións do contrato que publica o Boletín Oficial do Estado (BOE).