O Supremo suspende preventivamente a multa do Goberno por pastos a Estremadura, Galicia e A Rioxa

A Sala III do Contencioso-Administrativo do Tribunal Supremo suspendeu de forma cautelar os acordos adoptados no Consello de Ministros do pasado 17 de febreiro, no que esixía a Estremadura, Galicia e A Rioxa, entre outras comunidades autónomas, o desembolso de diferentes cantidades en procedementos de repercusión de responsabilidades por incumprimento do Dereito da UE que afectaban os fondos agrícolas europeos Feaga e Feder, en concreto ao coeficiente de admisibilidad de pastos.

Os pagos suspendidos preventivamente ascenden á contía de 79,7 millóns de euros no caso de Estremadura; a 7,7 millóns no de Galicia; e a catro millóns no da Rioxa, segundo informou o Alto Tribunal nun comunicado.

Á petición de suspensión cautelar do desembolso, instada as tres rexións, non se opuxo a propia Avogacía do Estado en nome do Goberno, xa que, segundo precisou no seu escrito de alegacións, interpuxo unha demanda ante o Tribunal de Xustiza da UE contra a decisión da Comisión Europea da que derivan os pagos por considerala "desproporcionada e non axustada a dereito".

Debido á posición da Avogacía do Estado de mostrar o seu aquiescencia coa suspensión solicitada, o Supremo decidiu acordala sen entrar en maiores análises sobre a procedencia da medida cautelar.

Desta forma, os acordos suspendidos aprobaron a terminación do procedemento de repercusión de responsabilidades por incumprimento do Dereito da Unión Europea iniciado a varias rexións en cuxa virtude se esixía aos organismos pagadores das mesmas diferentes cantidades en relación coas correccións financeiras incluídas na Decisión de Execución da Comisión Europea 2016/1059, pola que se exclúen do financiamento da Unión Europea determinados gastos efectuados polos Estados membros con cargo ao Feaga e ao Feader.

No caso de Estremadura, a Comunidade Autónoma á que se pedía unha contía máis elevada, reclamou a suspensión alegando os "efectos perniciosos" con consecuencias irreparables que tería este desembolso sobre os seus orzamentos.

"PERTURBACIÓN GRAVE"

Mentres, a Xunta de Galicia e o Fondo Galego de Garantía Agraria defenderon que a denegación da medida cautelar ocasionaría unha "perturbación grave" aos intereses da rexión ao non poder facer fronte aos pagos debidos a máis de 30.000 beneficiarios do fondo en tempo e forma. A Rioxa, pola súa banda, argumentou o "grave impacto" nas contas públicas que tería o desembolso.

A Sala III do Supremo sinalou que resolverá nos próximos días outras peticións similares de suspensión cautelar contra acordos análogos do Consello de Ministros expostas por outras comunidades afectadas.