Transitarios piden flexibilizar certificados e marcar a xerarquía no PIF de Vigo para mellorar a imaxe do Porto

O presidente da Asociación de Transitarios de Galicia (Ateia-Oltra Galicia), Juan Uhia, informou de que ás medidas anunciadas polo Ministerio de Sanidade ante as denuncias sobre o funcionamento do Posto de Inspección Fronteirizo (PIF) de Vigo, achegaron propostas que pasan por flexibilizar certificados, marcar a xerarquía no servizo e mellorar a súa coordinación.

Foto: Transitarios Vigo | Fonte: Europa Press

Durante a presentación en Vigo do X Congreso nacional de Transitarios, Operadores Loxísticos e Representantes Aduaneiros 2017, o presidente dos transitarios galegos remarcou que é necesario parar as "malas noticias" e a "mala imaxe" que está a dar o Porto de Vigo co desvío de tráficos como consecuencia do funcionamento do PIF.

Con este obxectivo, despois de que o Ministerio de Sanidade anunciase que elaborará un protocolo de control documental, pedirá unha auditoría da Comisión Europea sobre o servizo e outra externa para monitorar os tempos de tramitación e organizará reunións de coordinación, trasladou que os operadores portuarios achegaron outras propostas a maiores.

Segundo mantivo, o 80 por cento dos problemas no PIF de Vigo débense a "temas documentais", xa que se obriga aos operadores a solicitar un certificado de substitución que "tarda cinco ou seis días", o que custa "170-180 euros diarios" por colector parado.

Ante esta situación, indicou que se o Ministerio dese a instrución aos inspectores de que a mercadoría pode ser despachada en importación tendo o seu orixinal, "aínda que haxa que modificalo e achegar outro", "só con ese matiz arranxaríanse o 80 por cento" dos problemas.

"O tema é que en Vigo o vaso está medio baleiro", lamentou. No mesmo marco, engadiu que tamén que sería necesario marcar as xerarquías no PIF e "pór a cada un no seu lugar", así como mellorar a coordinación interna.

INCIDENCIAS "CONSTANTES"

Preguntado acerca de por que esta situación se dá no Porto de Vigo, Uhia apuntou a un problema de interpretación da norma e de "aplicación da vontade dunha persoa ou de dúas". "Ás veces somos máis papistas que o Papa", considerou, antes de subliñar que Vigo ten un nivel de incidencias "constante", "tan alto que non se sostén".

En relación a iso, indicou que fai 10 ou 12 anos "empezaron os atrasos", e agora hai "un problema estrutural". "Son cousas que debemos solucionar conxuntamente, pero se non se quere escoitar...", comentou, a colación do que insistiu en que a situación "xera mala imaxe" do Porto.

Pola súa banda, o presidente nacional da Federación Española de Transitarios - Organización para a loxística, o transporte e a representación aduaneira (Feteia-Oltra), Enric Ticó, admitiu que o PIF, a seguridade e o control sanitario "deben existir", pero criticou que haxa "unha interpretación distinta a temas que son moi claros".

É por iso que, tras incidir en que esta situación supón "un hándicap para a economía galega", reclamou ás autoridades competentes que fagan unha comunicación para homoxeneizar a interpretación da norma.