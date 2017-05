Pleno.- O Parlamento pedirá que se mellore a regulación de publicidade sanitaria para evitar anuncios enganosos

O Parlamento galego instará o mércores á Xunta para que se dirixa ao Goberno central co fin de que mellore e clarifique a regulación de publicidade sanitaria para evitar anuncios enganosos, en especial en todo aquilo que supoña un risco para a saúde.

Este martes debateuse en pleno unha moción do Grupo Popular --que será votada na sesión do mércores--, defendida pola deputada Encarna Amigo, quen chamou a protexer á saúde fronte a "persoas desaprensivas, sen ética", que "carecen de principios".

Así, defendeu a necesidade de que se sigan os principios de veracidade no ámbito publicitario, pero en casos sanitarios de centros e servizos "esta esixencia debe ser levada ao seu extremo", xa que "se está xogando coa saúde das persoas" e "pondo en risco a súa vida".

Encarna Amigo chamou a controlar os chamados produtos "milagre", que van "desde un crecepelo máxico" a "un falso tratamento oncolóxico fornecido desde unha universidade deste país".

EMENDAS DA OPOSICIÓN

Todos os grupos da oposición presentou emendas a esta proposición do PP co obxectivo de que o acordo tamén inclúa o compromiso de actuación da Xunta nesta materia, máis aló de facer unha reclamación ao Executivo central.

En resposta, Encarna Amigo avanzou que proporá unha proposta de transacción aos grupos, pero a iniciativa non se votará ata o mércores.

Montse Prado (BNG) denunciou durante o debate que os chamados produtos milagre "están a proliferar ultimamente cunha permisividade abraiante". Con todo, dixo que non coincide con "o enfoque" do PP na proposición, pois "non se pode botar balóns fose e dicir que sexa o Goberno de Madrid o que tome medidas respecto diso" mentres hai "competencias en Galicia".

A continuación, Julio Torrado (PSOE) valorou que "loitar contra o enganoso está ben". "Ai, se llo aplicásemos aos gobernos!", ironizou o deputado socialista.

Neste sentido, Torrado tacha de inconcreta a iniciativa do PP, xa que bota en falta "que, onde, como e mediante que ferramentas" levar a cabo esa mellora de regulación publicitaria que se demanda. Tamén chama á Xunta a que asuma compromisos "a través dos seus propios organismos" como o Instituto Galego de Consumo.

Finalmente, Carmen Santos (En Marea) critica que esta iniciativa dos populares é "unha cortina de fume para non mollarse". Nunha intervención na que tachou ao PP de partido "corrupto", aproveitou para censurar que Alberto Núñez Feijóo comprometeuse a impulsar unha lei de control da "publicidade institucional", pero "nunca viu a luz".