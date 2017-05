A Facultade de Filosofía de Santiago suma apoios á ILP que pide que esta materia sexa troncal en bacharelato

Profesores e estudantes da Facultade de Filosofía de Santiago forman unha fronte común en defensa da Iniciativa Lexislativa Popular (ILP) que reclama a importancia de manter estes contidos no ensino medio.

Nota Prensa Usc. Apoio Á Ilp Na Defensa Dá Filosofía Non Currículo De Ensino Med | Fonte: Europa Press

Fixérono nunha xornada reivindicativa na que recolleron firmas a favor desta ILP, presentada no Parlamento de Galicia hai un mes por un grupo de docentes.

En concreto, reivindican a obrigatoriedade de contar con Historia da Filosofía como materia troncal de bacharelato, tras ser "suprimida do currículo" pola chamada 'Lei Wert', é dicir, a Lomce.

Nesta liña, a Xunta de Facultade sumouse ás reclamacións de docentes e alumnos e decidiu "por unanimidade subscribir e apoiar" esta iniciativa.

"A Filosofía achega unha dimensión fundamental na formación dos e dos cidadáns", destacan no texto aprobado, no que se insta ao Ministerio de Educación a propiciar "un debate en profundidade" sobre a situación destes contidos, no marco dos traballos para lograr o 'Pacto Educativo'.