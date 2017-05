A comunidade galega rexistrou un primeiro trimestre "récord" nos datos de exportacións rexistrados entre xaneiro e marzo, cun 13,3 por cento de incremento interanual respecto ao mesmo período de 2016 que se produce no marco dunha mellora de resultados xeral en todas as rexións do Estado.

O valor das exportacións incrementouse en todas comunidades autónomas, aínda que os maiores incrementos interanuais déronse en Illes Balears (133,7%), Canarias (38,3%) e a Rexión de Murcia (31,1%).

Galicia representa o 7,5& do total, e as principais exportacións proviñeron dos sectores de manufacturas de consumo (29,8% do total, incrementáronse un 13,0% interanual), sector automóbil (18,9% do total, reducíronse un 2,1% interanual) e bens de equipo (14,4% do total, aumentaron un 0,1% interanual).

Respecto diso, a Xunta destacou "o mellor rexistro histórico nun primeiro trimestre do ano", que foi posible "grazas á boa evolución" de "sectores chave para a economía galega", como a metalurxia (creceu un 30,9%), o moble, cun 23,4%; o pesqueiro (22,4); o conserveiro (21,4); as bebidas (20,6) ou o téxtil, cun 12,7.

Tamén apuntou que marzo tamén "mellora o rexistro do mesmo mes do ano anterior", cun 21 por cento e unha subida de máis de catro puntos sobre a media española.