A Xunta eleva ao 60% a participación nas 'reválidas', que os sindicatos rebaixan ao 20%

Galicia acolleu este martes a primeira xornada das probas de diagnóstico de 6º de primaria e de 4º de ESO, cunha ampla diferenza entre a valoración e o volume de participación rexistrado pola Xunta fronte aos datos de anpas e sindicatos.

Reválidas LOMCE concentración da Plataforma | Fonte: Europa Press

A chamada 'reválida', que continuará celebrándose este mércores, ten un carácter mostral e non se celebrou na totalidade de centros, senón en 195 seleccionados por criterios técnicos e outros 39 de primaria que se sumaron "de modo voluntario" a participar nas probas.

A Consellería de Educación cifrou a participación nun 60 por cento do alumnado destes centros tanto en Primaria como en ESO, datos similares aos defendidos pola administración o ano pasado.

Fronte a eles, a Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público, que aglutina a entidades como CIG-Ensino e Anpas Galegas, elevaron a abstención ao 80 por cento do alumnado.

Esta organización celebrou este martes unha protesta simbólica ante a sede de Educación en Santiago de Compostela na que escenificou ante a Xunta unha 'reválida' ao conselleiro do ramo, Román Rodríguez, sobre "as carencias" do sistema, na que o responsable da Administración educativa galega obtivo un "suspenso clamoroso", en palabras do secretario nacional de CIG-Ensino, Anxo Louzao.

En declaracións a Europa Press, Fernando Lacaci, de Anpas Galegas, valorou "a resposta altamente positiva" das familias, que deixaron "moi claro" o seu rexeitamento a este tipo de probas, que "son un lastre para os seus fillos".

"Pedimos responsabilidades á Xunta por malgastar o diñeiro de todos e o tempo dos nosos fillos facendo unha proba que non queremos", sinalou, insistindo na "frustración" de ter aos mozos "perdendo horas" a estas alturas do curso "pola cabezonería dunha Consellería".

Así mesmo, ironizou co carácter "totalmente clandestino" destes exames e lamentou que Educación "se negue a dar información".

Sobre as próximas probas de 3º de primaria, asegurou que volverán chamar ao 'boicot' contra este modelo "absurdo", aínda que recoñeceu que estas xeran "un problema de conciliación" naquelas familias que rexeiten estes exames pola necesidade de atender a nenos desas idades.

OBXECTIVO DE "DIAGNÓSTICO"

A Consellería de Educación, no entanto, celebrou a "normalidade" da xornada de probas de diagnóstico, froito de "un acordo unánime entre todas as comunidades autónomas" cuxo obxectivo é "obter unha información comparada do sistema" para "deseñar programas de mellora máis adecuados ás posibles carencias que se poidan detectar".

"Non substitúen o traballo dos docentes, senón que o reforza na medida en que están configuradas como unha ferramenta complementaria máis que permiten anticiparse aos problemas e implementar medidas correctoras", sinalaron.

Nesta liña, José Antonio Álvarez Caride, vicepresidente de Confapa-Galicia, sinalou a Europa Press que non se opoñen "nin o máis mínimo a ningunha proba diagnóstica", dado que serven "para sacar unha conclusión do modelo".

"Estaríamos contra unha mellora no sistema educativo, e iso é o que buscamos", insistiu. No entanto, rexeitou a celebración destas probas en 3º de primaria, que "prexudican máis que axudar" ao tratarse de idades "moi temperás que non necesitan esa tensión".