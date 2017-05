O viceportavoz parlamentario de En Marea, Antón Sánchez, chamou este martes a selar un acordo na Cámara para pedir ao Congreso que abra unha comisión de investigación sobre o accidente ferroviario de Angrois. Trátase, segundo as súas palabras, de vencer "a coalición do silencio" imposta e "coñecer a verdade" do ocorrido.

Antón Sánchez e Alexandra Fernández (En Marea) | Fonte: Europa Press

En rolda de prensa xunto coa portavoz de En Marea no Congreso, Alexandra Fernández, Antón Sánchez aludiu así á iniciativa que o seu grupo defenderá o mércores no pleno e expresou a súa "confianza sincera" en que se aprobe. "Sería positivo que do Parlamento saíse un pronunciamento unánime", apostilou.

Tras facer fincapé no "cerco" e a "resistencia" do PP e o PSOE a "coñecer a verdade", o deputado do grupo rupturista apelou a que os socialistas "viren" tras a elección de Pedro Sánchez como secretario xeral e instou aos populares a "seguir os pasos" dos seus compañeiros en Castela e León e apoiar esta medida.