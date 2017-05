A eurodeputada de AGEe, Lídia Senra, pedirá á Comisión Europea (CE) que analice a "eficiencia" dos fondos que se destinan a tarefas de prevención de incendios en Galicia, que, ao seu xuízo, é "malísima" dada a "cantidade" de lumes que se rexistran anualmente.

Lídia Senra (AGEe) con representantes de Atrifoga | Fonte: Europa Press

É, como indicou en rolda de prensa, unha das preguntas que dirixirá ás instancias europeas sobre este asunto, que abordou con representantes da Asociación de Traballadores de Incendios Forestais de Galicia (Atrifoga).

Tras coñecer a problemática de quen traballan durante só tres meses ao ano no servizo contraincendios de Galicia, tamén se interesará por coñecer a opinión da CE sobre "a precarización laboral" e sobre se o quecemento global non aconsella considerar agora "tempada de risco" de lumes "todo o ano".

Deste xeito, como defendeu Senra, poderíanse realizar máis tarefas de prevención, que son "clave" para frear "o drama dos incendios forestais". En cambio, como dixo, en Galicia cada vez dedícanse máis fondos a "apagar" e menos a previr.

Tanto é así que se preguntou se "é máis forte o lobby de quen se dedica a apagar lumes" que o propio "interese xeral", que aconsella traballar para evitar que ardan os nosos montes. "Que intereses hai detrás?", abundou.

EMPREGO "DIGNO"

Por parte de Atrifoga, o seu presidente, José Ángel García, explicou que un total de 436 persoas traballan no servizo contraincendios de Galicia durante só o tres meses do ano.

"A Xunta fala de nós como un reforzo, pero hai moito que facer o resto do ano", incidiu, para criticar que, cando a situación o require, no canto de ampliar os seus contratos, amplían os das empresas privadas que levan algunhas das bases helitransportadas.

"Queremos un emprego digno", secundou David Faria, da mesma asociación, para facer fincapé en que estes traballadores tanto poden facer labores de prevención como de extinción. "De tres meses (de soldo) non podemos vivir", engadiu Sonia Liño, tamén presente na comparecencia ante os medios.

Ademais, José Ángel García puxo o foco en que os seus contratos poderían estar "en fraude de lei", pois se conciben para a tempada de alto risco e esta non dura tres meses, senón catro.

Adicionalmente, denunciou que as persoas con contratos de tres meses non poden optar a prazas interinas de máis duración, mesmo en períodos de non actividade, senón unicamente a vacantes, co cal se lles dificulta conseguir "algo mellor". "É un agravio", protestou.