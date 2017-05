A portavoz de En Marea no Congreso, Alexandra Fernández, expuxo este martes "un pacto pola mobilidade" en Galicia que permita "racionalizar" o modelo de infraestruturas de España, tendo en conta que antes da crise tiña como única "estratexia" a "especulación".

Antón Sánchez e Alexandra Fernández (En Marea) | Fonte: Europa Press

En rolda de prensa en Santiago acompañada por Antón Sánchez, viceportavoz do grupo rupturista no Parlamento, Fernández evidenciou que "está claro" que o PP estatal "non ten proxecto" para Galicia e que as achegas do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tampouco foron "escoitadas".

É por iso que se ofreceu a "levar as demandas e necesidades" da nosa comunidade ao Congreso e evitar que se manteña o modelo "centralista" actual ou o que agora parece "vascular" cara ao levante. "Hai que defender a fachada atlántica", salientou.

Sen deixar de facer fincapé na importancia de ter un proxecto "integral" e "de país" para as nosas infraestruturas, sinalou que en 2018 ábrese "unha oportunidade histórica" coa revisión da rede transeuropea de transportes, pois Galicia quedou "absolutamente marxinada" do corredor do noroeste.

Neste punto, Fernández fixo valer que desde Galicia hai "a menor distancia" ao corredor francés, á vez que requiriu a conexión dos portos galegos e os de comunidades cantábricas como Asturias e Euskadi.

A pasada semana, Galicia e Castela e León xa anunciaron que demandarán á UE a súa inclusión no corredor do noroeste, a fin de permitir a conexión do tráfico de mercadorías desde ambas as comunidades ademais de desde Asturias e Cantabria ata Francia e o resto de Europa, para complementar o eixo Atlántico número sete, e unirse a este.

Esta formulación potenciaría a conexión ferroviaria dos portos da fachada atlántica cara ao noroeste de Castela e León e a súa posterior comunicación co Corredor Atlántico, así como a saída das mercadorías cara a Europa pola fronteira de Hendaia.

"ABANDONO"

En paralelo, a portavoz de En Marea na Cámara baixa reclamou máis investimento do Estado nas conexións interurbanas, particularmente entre A Coruña e Ferrol, e no ferrocarril de vía estreita que circula polo norte.

De igual modo, cuestionou a visión "simplona" do Goberno sobre as estacións intermodais, pois non se trata de "xuntar estacións" senón de que as rutas e horarios deséñense en conxunto.

Finalmente, coa vista posta nos orzamentos, falou dos "investimentos fantasma" de Fomento en Galicia, pois "case nada" chega a executarse. "Pedimos seriedade", recalcou, centrada no AVE.

Concluíu reprochando ao PP o seu veto sobre máis de 4.000 emendas da oposición ás contas públicas, que considerou "unha cacicada". "Está a salvar a súa minoría con vetos", censurou Fernández, e recomendou ao PP que opte polo "diálogo".

REXEITAMENTO NO SENADO

Esta proposta de "pacto" polas infraestruturas chega apenas 10 días despois de que Unidos Podemos (incluída En Marea) votase no Senado en contra dunha iniciativa do PSOE para impulsar varias obras.

En concreto, o socialista Modesto Pose buscou un acordo co PP para dar saída a este texto (que incluía a chegada do AVE en 2019, a conexión dos portos ao corredor atlántico, a mellora dos servizos de vía estreita e actuacións en varias autovías), que obtivo o respaldo tamén do PNV e da maioría dos partidos que conforman o Grupo Mixto, así como a abstención de ERC e do PDeCat.