Traballadores de Navantia Ferrol protagonizan un novo paro dunha hora para pedir a aplicación do anterior convenio

Traballadores de Navantia Ferrol protagonizaron este martes un paro dunha hora, entre as 10,30 e as 11,30 horas, para reclamar a aplicación do anterior convenio colectivo e informar, en asemblea, da situación que atravesa a empresa naval pública.

Concentración de traballadores ante as portas de Navantia | Fonte: Europa Press

Os empregados concentráronse ante a entrada principal da factoría, onde o presidente do Comité de Empresa, Javier Galán (CC.OO.), asegurou que a protesta foi acordada na última coordinadora unitaria dos comités para "tentar continuar coa presión exercida" para lograr as súas peticións.

Así, aínda que celebran lograr un primeiro obxectivo co cesamento do xa expresidente José Manuel Revuelta, reclaman a aplicación do III Convenio Colectivo", tal e como fallou nun auto o Tribunal Supremo (TS), así como "a incorporación dos técnicos superiores ao próximo convenio colectivo".

Na súa intervención, Galán tamén lembrou que no último encontro co novo presidente da empresa, Esteban García Vilasánchez, este lle trasladou aos traballadores que "a finais deste mes de maio ou principios do próximo" informaríaselles da organización da empresa por un período de cinco anos, con incorporacións de mozas e onde non se vai a pechar ningún centro".

BOTADURA E CORTE DE CHAPA

O presidente do comité de empresa de Navantia Ferrol asegurou, ademais, non ter "notificación oficial de que se atrasou" a botadura do Buque de Acción Marítima (BAM) que se constrúe no estaleiro ferrolán para a Armada Española e que estaba prevista para este 24 de maio. "O que si sabemos é que a próxima data válida é a do 23 de xuño", indicou.

Sobre o inicio da construción do primeiro dos dous buques AOR (Auxiliary Oil Replineshment) para a Armada de Australia, similares ao Buque de Apoio en Combate (BAC) 'Cantabria', da Armada española, Galán confirmou que a data prevista para o inicio de corte de chapa é o 15 de xuño.

Con todo, explicou que iso "non significa que se inicie o traballo para a todo o persoal e a industria auxiliar". "Estamos a falar do primeiro dos fitos de construción e calculamos que ata principios do ano que vén non haberá capacidade importante para a chegada de traballo non só aos empregados da principal, senón que tamén para os empregados das compañías", indicou.

PLAN INDUSTRIAL

Por outra banda, Javier Galán manifestou "descoñecer" cando se pode presentar o plan industrial que elabora a Sociedade Estatal de Participacións Industriais (SEPI), propietaria ao 100% de Navantia, como desde a propia compañía. "Supomos que a principios do mes que vén empecemos coa negociación do plan", sinalou.

Segundo datos aos que tivo acceso Europa Press, un bo número de traballadores dos dous estaleiros que ten Navantia na ría de Ferrol cumprirán 65 anos no 2018. Trátase dos operarios que quedaron ás portas da última prexubilación, realizada no ano 2004 e que supuxo o prescindir de todos os traballadores que ao chegar a 31 de decembro deste ano tivesen cumpridos os 52 anos.

Así, no caso de Navantia Ferrol, 115 operarios chegasen aos 65 anos entre xaneiro e decembro, mentres que no caso da antiga Astano este número descende a menos da metade, a 47 operarios. Será ademais, en caso de non aplicarse ningún plan de prexubilación, a primeira vez en moitos anos en que os traballadores do sector naval de Ferrol márchense para as súas casas coa idade de xubilación habitual, de 65 anos.