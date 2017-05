Uns 200 axentes do sector loxístico participarán en setembro en Vigo no X Congreso Nacional de Transitarios

Máis de 200 axentes e entidades do sector loxístico participarán do 21 ao 23 de setembro no X Congreso Nacional de Transitarios, Operadores Loxísticos e Representantes Aduaneiros 2017, que se celebrará na cidade de Vigo baixo a lema 'Galicia, un océano de oportunidades'.

Foto: Congreso Transitarios | Fonte: Europa Press

Por segunda vez en Galicia, tras a edición celebrada en 2003 en Baiona (Pontevedra), este congreso busca reflexionar acerca da situación actual e futura do sector, ofrecer un marco no que facer negocios, e visibilizar "o océano de oportunidades" que ofrece a comunidade galega neste ámbito.

Así, o presidente da Federación Española de Transitarios - Organización para a loxística, o transporte e a representación aduaneira (Feteia-Oltra), Enric Ticó, destacou este martes que en Galicia "hai moitas oportunidades", entre as que mencionou a súa localización --que supón unha vantaxe ante a ampliación da Canle de Panamá-- e que "hai chan loxístico suficiente".

En canto á programación do congreso, na primeira xornada, o xoves 21, celebrarase o comité executivo e a asemblea electoral de renovación de cargos de Feteia-Oltra, así como un xantar coa prensa e unha romaría galega. Tras iso, o venres será o acto inaugural do congreso, e haberá unha charla sobre a Aduana e o seu funcionamento e axilidade.

Posteriormente, o sábado haberá un relatorio acerca de cara onde vai o comercio internacional; o poeta e rapsoda Josep Pedrals abordará en clave de humor o futuro do comercio exterior; e despois clausurarase o evento e os asistentes participarán na Reconquista de Vigo e en comidas. Os actos complementaranse cun programa de acompañantes e un torneo de golf.