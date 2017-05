O Cuartel de Dolores, sede do Terzo Norte de Infantaría de Mariña, na cidade de Ferrol, acolleu na mañá deste martes un simulacro dunha unidade de antidisturbios da Policía Naval facendo fronte a unha manifestación ficticia non autorizada nas inmediacións da entrada principal do centenario acuartelamento ferrolán.

Simulacro de antidisturbios en Ferrol | Fonte: Europa Press

O simulacro, no que participaron unhas 30 persoas, está enmarcado en FPEX-17, o maior exercicio dos que desenvolve cada ano a Forza de Protección da Armada (FUPRO).

Ao termo do mesmo, o coronel do Terzo Norte, Carlos Pérez-Urruti, destacou que este é "o exercicio máis importante que ten a Forza de Protección dentro da Forza de Infantaría de Mariña, que é a encargada de dar seguridade física".

"Unha vez ao ano facemos este tipo de exercicios co maior grao de realismo posible, tratamos representacións que se poderían dar nun caso real e comprobar que os procedementos, plans e as capacidades están adecuadas ás posibles ameazas".

Así, considerou "positiva" a realización desta práctica. "A capacidade de control de masas é unha das que temos máis desenvolvidas e practicadas, algo que temos consolidado", sinalou.