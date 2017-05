Os encoros galegos atópanse ao 72,2% da súa capacidade

A reserva hidráulica galega atópase ao 72,2 por cento da súa capacidade, mentres que a estatal sitúase no 57,8 por cento, o que supón unha perda de 78 hectómetros cúbicos (o 0,1 por cento do total), segundo datos do Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente (MAPAMA).

En concreto, a conca Miño-Sil sitúase no 68,5 por cento, ascendendo a 2.077 hectómetros cúbicos. Pola súa banda, Galicia Costa atópase ao 75,9 por cento con 519 hectómetros cúbicos.

Esta semana as precipitacións afectaron a gran parte da Península e a máxima produciuse en San Sebastián-Donostia, onde se recolleron 43,4 litros por metro cadrado.

Por ámbitos, a reserva atópase ao 89 por cento no Cantábrico Oriental; ao 85,8 por cento no Cantábrico Occidental; ao 53 por cento, en Douro; ao 52,8 por cento, en Texo; e ao 59,7 por cento, en Guadiana.

Na actualidade, os encoros sitúanse un 23,24 por cento por baixo dos niveis do ano pasado e un 20,59 por cento por baixo da media do último decenio.

Ademais, Tinto, Odiel e Pedras está ao 91,3 por cento; ao 55,8 por cento, Guadalete-Barbate; ao 52,8 por cento, Guadalquivir; ao 48,8 por cento a conca Mediterránea Andaluza; ao 32 por cento, Segura; ao 38,9 por cento, Júcar; ao 74,8 por cento, Ebro e ao 88,5 por cento as concas internas de Cataluña.