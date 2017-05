Xuíces de primeira instancia da Coruña expresaron o seu malestar pola forma en que se pretende pór en marcha o plan do Consello Xeral do Poder Xudicial (CGPJ) para facer fronte ás posibles demandas polas cláusulas chan.

Como resultado da reunión da xunta sectorial mantida por estes xuíces (con excepción dos de Familia), enviaron un comunicado no que denuncian "escurantismo" na aplicación deste plan, polo que, no caso da provincia da Coruña, recaerían estas demandas no xulgado de primeira instancia número 7.

Por outra banda, sinalan que atribuír esta competencia ao citado xulgado "sen medidas de reforzo oportunas suporá unha sobrecarga de traballo inasumible e intolerable para un órgano xudicial xa de seu sobrecargado de traballo".

Por iso, entre outras cuestións, estes xuíces expoñen a "necesidade" de que se designe, desde o inicio e non unha vez que se supere un determinado número de asuntos, un xulgado de reforzo "nos mesmos termos en que se fixo para afrontar a problemática das participacións preferentes e obrigacións subordinadas".