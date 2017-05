Patos.- A xuíza cita novamente o 30 de xuño ao exedil de Nigrán José Álvarez Valverde para declarar como investigado

O Xulgado de Instrución número sete de Vigo citou a declarar o próximo 30 de xuño ao exedil de Nigrán (Pontevedra) José Álvarez Valverde, investigado no marco da peza separada da 'Operación Patos' que afecta a este municipio, na que se indaga sobre supostos delitos de prevaricación e tráfico de influencias na adxudicación de contratos e obras públicas.

Fontes próximas ao caso comunicaron a Europa Press que o letrado do exconcejal solicitou que se lle citase novamente para prestar declaración, xa que no seu momento acolleuse ao seu dereito a non declarar por non ter "tempo de estudar a causa" e á espera de que se resolvese un recurso sobre as esciitas telefónicas, cuxa validez foi ratificada finalmente.

Estas mesmas fontes manifestaron que o exalcalde de Nigrán Alberto Valverde (PP), tamén investigado nesta causa e quen tamén rexeitara comparecer ante a xuíza hai un ano, xa prestou declaración "hai unhas semanas", despois de que o seu avogado solicitase que fose chamado de novo.

No seu momento, Valverde manifestou ante os medios de comunicación que non ten "nada que ocultar" e que non ten "nada que ver con este asunto", e remarcou que durante a súa etapa como alcalde "non" tivo ningún indicio ou sospeita de que algún concelleiro puidese cometer algunha irregularidade relativa á contratación de obras.