Un incendio calcina un alpendre en Pereiro de Aguiar (Ourense)

Un incendio rexistrado en Pereiro de Aguiar calcinou por completo un alpendre e todos os bens que se gardaban no interior da construción, provocando o derrube do seu tellado.

O alpendre sitúase nas proximidades da rotonda de acceso ao Parque Tecnolóxico, moi preto do límite co municipio de San Cibrao das Viñas.

Os Bombeiros de San Cibrao puxéronse en contacto co 112 Galicia ás 15.00 horas para indicar que, a petición dunha persoa particular, dirixíanse a sufocar o incendio. A maiores, desde o Centro de Atención ás Emerxencias do 112 alertouse ao GES do Pereiro e á Garda Civil.