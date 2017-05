Angrois.-(AM) O PSOE galego votará por primeira vez a favor dunha investigación parlamentaria, pero o PPdeG vetarao

O Partido Socialista mostrou este martes o seu apoio por primeira vez en Galicia a unha investigación parlamentaria do accidente ferroviario de Angrois no que faleceron 80 persoas en xullo de 2013, aínda que apoia que leve a cabo no Congreso.

Ata a data o PSdeG mantivera unha postura de abstención ao longo do tempo para a apertura dunha investigación parlamentaria, aínda que porque sinalaba que o lugar para esta comisión debe ser a Cámara baixa e non a galega.

Este martes, o deputado de En Marea Antón Sánchez defendeu unha iniciativa no Parlamento galego --que se votará o mércores-- na que se reclamaba instar á Xunta a dirixirse ao Congreso dos Deputados para constituír unha comisión de investigación parlamentaria sobre o sinistro.

O PP xa avanzou que se oporá a esta posibilidade -e non sairá adiante pola súa maioría absoluta-- para non "crear interferencias mentres está 'sub iudice" o caso, pero defende unha nova investigación técnica.

Con todo, o portavoz parlamentario dos socialistas galegos, Xoaquín Fernández Leiceaga, que presentou unha emenda ao texto de En Marea, xa anunciou que, acéptenlle ou non a súa modificación, votará a favor da proposta polo "valor simbólico" que tería a súa aprobación.

E é que segundo Leiceaga, un acordo en Galicia sumado ao recente apoio do Parlamento de Castela e León --primeira cámara autonómica que apoia unha creación de comisión-- "podería ser a chave que abre a porta á investigación no Congreso dos deputados". Por iso, asegurou o seu partido votará si "con sinceridade".

Ante isto, na súa quenda de réplica, Antón Sánchez anunciou que aceptará a emenda de substitución do PSdeG, de forma que se inclúe tanto a petición de comisión técnica como a parlamentaria, pero non permitirá a votación por puntos que demandaban os populares.

"LANZAR UNHA MENSAXE CLARA"

Así, Antón Sánchez centrou a súa intervención en facer unha chamada ao PP e PSOE para que apoien a petición dunha investigación no Congreso -o Bloque mostrouse sempre a favor-- co fin de "lanzar unha clara mensaxe" desde Galicia para que se constitúa unha comisión no Congreso.

Aquí, Sánchez lembrou a posición dos socialistas no Parlamento de Castela e León de apoiar unha comisión de investigación no Congreso, coa abstención do PP. "Esta mensaxe non será nada definitivo, pero si que será un paso moi importante nesta loita (...) Non sería cousa menor, axudaría moito a que rompa co muro de incomprensión do goberno do señor Rajoy e Catalá", remarcou.

Tras facer mención ás diversas ocasións nas que a Cámara galega denegou a investigación de Angrois, referiuse a a importancia de poder chegar a un acordo no Congreso, onde o PP "non ten maioría e teñen medo de que se aprobe".

Todo iso, en "un intento máis de que se coñeza a verdade fronte á obstrución dos aparellos de Estado" e co fin de "evitar que volva suceder nada semellante".

O PSOE, A FAVOR DUNHA INVESTIGACIÓN "POLÍTICA"

De tal forma, Leiceaga mostrouse a favor dunha investigación "técnica, xudicial e política" do accidente de tren de Santiago de Compostela, pero deixou claro que o Parlamento galego "non é o ámbito adecuado", porque "non ten competencias sobre este tema".

Neste punto, o portavoz parlamentario do PSdeG avoga por unha investigación política no Congreso "partindo" da técnica e xudicial para "determinar se houbo outras responsabilidades máis aló das penais" e "se as hai deben ser depuradas convenientemente".

O BNG: "HOUBO UN CAMBIO" COAS PRIMARIAS DO PSOE

Pola súa banda, o deputado o BNG Luís Bará dixo non saber "se ten que ver coas primarias deste domingo" do PSOE, pero percibe que "si que houbo un cambio" no modo de abordar as posibilidades de apertura dunha comisión de investigación parlamentaria.

O deputado nacionalista desliza así que a chegada de Pedro Sánchez ao liderado do PSOE talvez poida abrir un novo camiño no Congreso dos Deputados para as peticións de procura "verdade" das vítimas de Angrois.

Por iso, Bará esixe que "se diriman responsabilidades políticas por estes feitos tan graves" para acabar "coa impunidade" . "E iso faise nos parlamentos", resolveu.

POSTURA DOS POPULARES

Na súa quenda, o deputado popular Martín Fernández Prado avisou de que levar a cabo unha comisión parlamentaria mentres se está xulgando o caso "podería ter interferencias" no proceso. "Non é a mellor forma de axudar", apostilou.

Ademais, emprazou a En Marea a facer esta petición no Congreso, onde ten representación, no canto de buscar "ruído político nesta cámara", "máis por intereses partidistas".

A pesar disto, o popular dixo que o seu grupo defende levar a cabo unha nova comisión técnica, dado que Alberto Núñez Feijóo foi "o primeiro" que demandou un informe "independente e incontrovertido", á vez que cre que o proceso xudicial é o "máis efectivo" para coñecer o que ocorreu.

"DEFENDENDO Á MAFIA RESPONSABLE DE TODO ISTO"

Martín Fernández Prado comezou a súa intervención referíndose ao accidente no que faleceron os seus pais para mostrar a súa comprensión ás vítimas sobre a necesidade de "saber a verdade". Estas palabras do popular provocaron que Antón Sánchez reprochoulle na súa réplica: "Utilizar iso para xustificar un non a unha comisión de investigación paréceme de bastante pouca altura".

Como peche ao debate, Antón Sánchez cargou contra o "cinismo e hipocrisía" dos populares. "Déixense de comisión técnica", queixouse o deputado de En Marea, quen lembrou que foi a Axencia Europa do Ferrocarril "a que dixo" que "non era independente".

Finalmente, Antón Sánchez acusou aos populares de crear un "muro" para "protexer aos seus amigos". "Están a defender á mafia responsable de todo iso", recriminou.