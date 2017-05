O flamenco de Pepe Habichuela chegará esta semana a Ourense, A Coruña e Santiago co Ciclo 1906

O flamenco do guitarrista Pepe Habichuela chegará esta semana a escenarios de Ourense (24 de maio), A Coruña (día 25) e Santiago de Compostela (día 26) no marco do Ciclo 1906.

Pepe Habichuela | Fonte: Europa Press

Deste xeito, o décimo aniversario do Ciclo 1906 achegará o virtuosismo flamenco do guitarrista granadino ao público galego o mércores no Café Latino de Ourense; o xoves no Jazz Filloa da Coruña e o venres no Dado Dadá de Santiago.

Segundo informa a organización, a cita en Ourense terá lugar ás 22,30 horas do 24 de maio no café Latino con entradas á venda por 20 euros.

Na cidade herculina a cita será o 25 de maio ás 22,00 horas no Jazz Filloa con entradas a 15 euros; e ao día seguinte a actuación na capital galega acolleraa ás 22,00 horas o Dado Dadá con entradas a dez euros.

Este 2017 celébrase o décimo aniversario do Ciclo 1906 xa que se cumpre unha década desde que comezou "para dar voz e visibilidade ao mellor jazz que se facía en Galicia". Unha aposta, segundo destaca a organización, "da cervexa 1906 pola música e polos clubs que foron o seu tradicional escenario".