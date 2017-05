Pleno.- A moción de En Marea contra a pobreza infantil votarase este mércores para que os grupos busquen acordos

O presidente do Parlamento, Miguel Santalices, ratificou que a votación da moción rexistrada por En Marea contra a pobreza, con especial atención aos fogares con menores que sofren esta secuela, queda aprazada ata este mércores co fin de que os grupos dispoñan dunha marxe temporal para tentar chegar a acordos.

A base é a iniciativa impulsada polo partido instrumental, que suma 25 puntos e entre eles, o impulso, neste período de sesións, dun plan de choque para reducir o número de persoas que se atopan en situación "de privación material severa, con especial incidencia nos fogares con menores".

A proposta inclúe tamén, no mesmo prazo, a publicación dun decreto que desenvolva a lei de inclusión social, de forma dialogada cos sindicatos e coas asociacións e entidades que traballan contra a pobreza e exclusión social, regulando os tramos de inserción e transición ao emprego.

Igualmente, aposta por elevar en 2018 a dotación da Risga, co obxectivo de igularala nesta lexislatura e definir un plan de transición do actual modelo de Risga cara a modelos "asimilables a rendas básicas de cidadanía. Ademais de varias medidas para menores (como recuperar a xestión directa dos comedores escolares por parte da Consellería de Educación garantindo "gratuidade" e "prazas suficientes"), tamén dirixe peticións ao Estado.

Por exemplo, En Marea insta a solicitar ao Goberno central a derrogación da reforma laboral e a polémica modificación do artigo 135 da Constitución pactada no seu día para introducir na Carta Magna o principio de estabilidade financeira para limitar o déficit.

A deputada Paula Vázquez Verao, defensora da iniciativa, mostrouse aberta a chegar a acordos, pero advertiu que En Marea contempla "no seu conxunto" este plan e que non aceptará cambiar o impulso de políticas sociais "por esmolas". Si se mostrou disposta a aceptar a votación separada dalgunhas medidas sempre que supoñan un avance cara a "a xustiza social".

EMENDAS DE PSDEG E PPDEG

O BNG, segundo ha traslado Montse Prado, apoiará esta iniciativa, aínda que sexa "case un programa electoral", ao considerar que sitúa a situación de pobreza na axenda e que é preciso o impulso de "medidas estruturais". En todo caso, sinalou que tamén é importante sinalar "aos responsables" e apuntou ás políticas populares.

Pola súa banda, os socialistas presentaron dúas emendas de substitución e os populares una de supresión que afecta a 17 puntos da iniciativa, unha de modificación e tres de substitución. A deputada popular Marta Rodríguez Arias apelou ao tratar de chegar a un acordo e a "sumar esforzos", á vez que defendeu as medidas tomadas pola Xunta, que traballa "en colaboración cos concellos e as entidades sociais).

De non aceptarse as súas emendas, avanzou que o PP pediría a votación separada de varios puntos do primeiro apartado: o 2 (que fai referencia ao decreto que desenvolva a lei de inclusión social dialogado con sindicatos e entidades), o 15 (relativo á actuación do estudo realizado en 2014 sobre a pobreza infantil) e o 18 (sobre a creación do Consello Galego dá Infancia e a Adolescencia).

Así mesmo, se finalmente non houbese acordo, os populares pedirían tamén votar por separado o punto 5 do segundo apartado da iniciativa, que avoga por deixar de descontar das pensións non contributivas a contía por menor acollido en familia extensa.

A socialista Noela Blanco, que arrincou a súa intervención trasladando o apoio do seu partido a quen se manifestaron en Ourense "por unhas axudas xustas fronte aos danos ocasionados polas xeadas", defendeu dúas emendas encamiñadas a cambiar a redacción do punto relativo aos comedores escolares e do que incumbía á derrogación do artigo 135 da Constitución.

"A nosa emenda é para retocar, non para dinamitar", remarcou a socialista, que espera que sexa posible alcanzar acordos.