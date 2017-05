A Xunta aprobará este mércores unha liña de préstamos por 97 millóns para 3.000 pemes

O Consello da Xunta aprobará na súa reunión deste mércores unha liña de préstamos con 97 millóns de euros para 3.000 pequenas e medianas, que concederá o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) con financiamento do Banco Europeo de Investimentos.

Así o anunciou este luns o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, na clausura da XVII Asemblea Xeral da Asociación Galega da Empresa Familiar, onde destacou que esta liña de préstamos suporá mobilizar máis de 425 millóns de euros.

Tamén avanzou Feijóo que no Consello do mércores vaise a ampliar a liña de préstamos para financiar investimentos en materia de renovación tecnolóxica na industria e para facilitar circulante para "empresas que teñan necesidades para proxectos de internacionalización".

Na súa intervención, o titular do Executivo autonómico lembrou que a Xunta ten previsto revisar á alza as cifras de crecemento do Produtor Interior Bruto (PIB) galego para este ano, fixadas na actualidade nun avance do 2,4%.

Como exemplo para iso, Feijóo puxo os últimos datos publicados este luns polo Instituto Nacional de Estatística (INE) de aumento na facturación dos servizos e industria, así como de pedidos industriais.

LEI DE IMPLANTACIÓN INDUSTRIAL, NO PARLAMENTO "ANTES DO VERÁN"

Así mesmo, referiuse ao proxecto de lei de implantación industrial na que traballa o Goberno galego, de forma que prevé que antes de que termine o actual período de sesións, "é dicir, antes do verán", este texto entre no Parlamento.

Respecto diso, Feijóo sinala que esta lei terá o "obxectivo" de "eliminar obstáculos" para que se poidan instalar empresas en Galicia. Aquí, resaltou que se traballará na diminución de carga fiscal, rebaixa de tramitacións administrativas, así como no impulso para o acceso a solo industrial.

Sobre este extremo, reiterou a proposta da Xunta aos concellos para que rebaixen impostos para atraer empresas a cambio de contrapestaciones.

A continuación, o titular do Executivo autonómico indicou que igual que as consellerías poden recoñecer erros, "non pasa nada por pedirlle aos concellos que, do mesmo xeito que hai outros municipios de países limítrofes que están cunha política fiscal agresiva para captar investimentos, os concellos galegos tamén poden suprimir ou bonificar ao 99% moitísimos impostos municipais".

A modo de exemplo de impostos que poden rebaixar os municipios Feijóo puxo "o IBI, o IAE, o ICIO e tamén poden diminuír os tempos de concesión de licenzas de apertura e licenzas de obra". Ao que engade "descontos en solo industrial".

Unha lei que buscará que Xunta "e resto de administracións fagan os seus deberes". "É un compromiso de todos", avisou o líder do Goberno galego.

Nesta liña, valorou que en ano e medio, entre 2015 e 2016, en Galicia vendéronse 800.000 metros cadrados de solo industrial, que "é máis" que entre 2009 e 2014. Xunto a isto, fai fincapé en que as transaccións no medio rural galego en 2016 subiron un 18% tras a política de "impostos cero".

Previamente, chamou a atención sobre que a Xunta concedeu desde 2009 uns 3.400 avais a empresas --cunha media de 55.000 euros en cada un--, máis que "en toda a historia" da Comunidade ata entón.

VÍCTOR NOGUEIRA, NOVO PRESIDENTE DAS EMPRESAS FAMILIARES GALEGAS

Este luns o líder do Grupo Nogar, Víctor Nogueira, foi elixido como novo presidente da Asociación Galega da Empresa Familiar, en substitución de Emilio Pérez Nieto.

Durante a súa toma da palabra, o presidente do Grupo Nogar dixo que espera "igualar" o listón deixado por Pérez Nieto á fronte desta asociación, á vez que agradeceu o apoio recibido.

Deste xeito, Víctor Nogueira apunta que os erros que poida cometer nunca serán por "falta de constancia ou interese". Tras iso, referiuse a os datos "optimistas" de crecemento, onde considera que "se a empresa familiar crece, seguro que Galicia tamén".

Ante os retos de futuro, Nogueira puxo o foco sobre a necesidade de que as empresas familiares "gañen músculo". Para isto, ante o presidente da Xunta, pediu medidas como simplificacións normativas ou un marco fiscal competitivo.

Pola súa banda, Feijóo remarcou a importancia da empresa familiar en Galicia, que supón o 92% das compañías e o 86% do emprego que se xera.

Ademais, Núñez Feijóo enxalzou o traballo de Pérez Nieto na súa etapa na Asociación Galega da Empresa Familiar como un "excelente" presidente, mentres que recoñeceu a traxectoria como empresario de Víctor Nogueira "desde hai moitísimo tempo".

A esta asemblea acudiron, entre outros, o alto comisionado para a Marca España, Carlos Espinosa; o presidente do Instituto da Empresa Familiar, Ignacio Osborne, e o vicepresidente de Abanca, Juan Carlos Escotet.

PROTESTA DE TRABALLADORES DO 112

Ás portas do Hostal dos Reis Católicos atopábase un grupo de traballadores do 112 --separados da entrada por varios policías--, que están en folga en protesta polo traslado da sede desde Santiago á Estrada (Pontevedra).

Os traballadores comezaron a gritar en varias ocasións 'Feijóo escoita o 112 está en loita' tras baixarse do coche oficial o presidente da Xunta á súa chegada ao acto e antes de ser recibido na entrada do parador por diversos asistentes á asamblea.

-. Firma: DCC/ALCG .-