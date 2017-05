Sareb comercializará por primeira vez en SIMA promociones finalizadas en varias comunidades, entre elas Galicia

Sareb comercializará por primeira vez no Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) promocións finalizadas e farao cunha oferta dunhas 1.800 vivendas localizadas na Comunidade de Madrid, Murcia, Andalucía, Comunidade Valenciana e Galicia.

Neste salón, que se celebrará desde este xoves e domingo en Ifema, Sareb presentará 13 promocións, cunhas 414 vivendas, situadas na Comunidade de Madrid, das que unha quinta parte sitúase na capital.

O resto do produto ofertado, composto por 17 promocións de case 1.400 vivendas, localízase na costa, principalmente en Murcia, onde se atopan máis de 700 unidades.

A comercialización destas vivendas leva a cabo a través de Altamira, Haia Real Está, Servihabitat e Solvia, o catro 'servicers' nos que se apoia Sareb para a venda e xestión dos seus activos.

Ademais, Sareb acudirá á SIMA con parte da súa oferta a profesionais, composta por máis de 400 chans de uso residencial e terciario e unhas 230 promocións sen terminar. A maior parte desta oferta localízase en Madrid, Barcelona, Valencia, Alacante, Illas Baleares, Canarias e Málaga.

Pola súa banda, Aniña, a filial inmobiliaria de BBVA, tamén estará presente na SIMA cunha oferta de promocións situadas na Comunidade de Madrid, Comunidade Valenciana e Andalucía.

Segundo explicou a entidade, os interesados en adquirir estas promocións poderán contar co financiamento de BBVA de ata o 100% do valor de compra, sempre que non supere o 100% do valor de tasación.