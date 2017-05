O Palacio de Capitanía acolle un novo concerto da Unidade de Música do Cuartel Xeral da Forza Loxística

O Palacio de Capitanía Xeral da Coruña acollerá este xoves, 25 de maio, o concerto de fin de mes da Unidade de Música do Cuartel Xeral da Forza Loxística Operativa.

Segundo informa o Cuartel Xeral da Forza Loxística Operativa, a cita será ás 19,00 horas no patio do Palacio de Capitanía Xeral, onde a Unidade de Música ofrecerá un concerto enmarcado nos actos de conmemoración do Día das Forzas Armadas 2017 na Coruña.

O programa inclúe as pezas 'Nemu Susato' de Jan van der Roost, 'Sinfonía Nobilissima for band' de Robert Jager, 'In Heaven's Air' de Samuel R. Hazo, 'Earth, Wind and Fire' con arranxos de Manfred Schneider, 'Santana' con arranxos de Giancarlo Gazzani, e 'Pérez Prado' con arranxos de Giancarlo Gazzani.