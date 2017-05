Os prezos industriais moderan o seu crecemento ata o 4,2% en abril en Galicia

Os prezos industriais baixaron un 1% en abril en Galicia respecto de marzo e moderaron o seu crecemento ata o 4,2% en taxa interanual, de acordo cos datos que publica este mércores o Instituto Nacional de Estatística (INE).

En relación co mesmo mes de 2016, o prezo da enerxía creceu un 13,2%, o dos bens intermedios un 2,5%, nos bens de equipo un 1,2% e nos bens de consumo un 2,1%.

En comparación co mes anterior, experimentaron descensos a enerxía (-6,4%) e os bens intermedios (-0,4%), mentres que os bens de consumo creceron un 0,4% e os bens de equipo un 0,1%.

No conxunto estatal, os prezos industriais mantivéronse estables en abril en relación ao mes anterior e incrementáronse un 5,9% interanual, taxa unha décima superior á de marzo.

Co repunte interanual de abril, os prezos industriais encadean sete meses consecutivos de ascensos despois de incrementarse no últimos tres meses de 2016 e no primeiro cuadrimestre de 2017.

CRECE A ENERXÍA

A enerxía elevou un punto a súa taxa interanual en abril, ata o 15,7%, polo aumento dos prezos da produción de enerxía eléctrica. En cambio, baixaron os prezos do refino de petróleo, en contraste co incremento que experimentaron en abril de 2016.

Así mesmo, os bens de consumo non duradeiro incrementaron dúas décimas a súa taxa interanual, ata o 2,5%, o seu maior taxa desde xullo de 2013, debido ao encarecemento da elaboración de produtos cárnicos, cuxa taxa se situou no seu nivel máis alto desde maio de 2011.

Pola contra, os bens intermedios recortaron tres décimas a súa variación, ata o 4,1%, por mor da estabilidade dos prezos da fabricación de produtos básicos de ferro e de produtos químicos básicos, fronte ao aumento de abril de 2016.