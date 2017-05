A Xunta outorga axudas a preto de 70 entidades sociais que apoian a mulleres en situación de especial vulnerabilidade

O Diario Oficial de Galicia publica este mércores a resolución da Xunta das axudas destinadas a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro que desenvolven programas dirixidos as mulleres en situación de especial vulnerabilidade, e que este ano beneficiarán a preto de 70 entidades.

Segundo recollían as bases desta convocatoria, dotada con máis de 1,4 millóns cofinanciados polo Fondo Social Europeo, realizarase un primeiro pago do 80% da contía da subvención concedida, que se fará efectivo unha vez notificada a resolución. O 20% restante abonarase posteriormente, despois de que as entidades entreguen a xustificación necesaria. A contía máxima da axuda que se pode conceder a cada entidade é de 40.000 euros.

As axudas financiarán programas de recursos integrais de atención especializada dirixidos "específica e exclusivamente" a colectivos de mulleres que se atopan en situación de especial vulnerabilidade, como vítimas de violencia de xénero ou de violencia doméstica, de explotación sexual-laboral en redes de prostitución ou de trata de persoas; inmigrantes; emigrantes retornadas ou refuxiadas; pertencentes a unha minoría étnica; ou reclusas, entre outras.

Tamén son obxecto de subvención os programas de recursos integrais específicos para mulleres xestantes ou lactantes en situación de especial vulnerabilidade, con fillas ou fillos menores de tres anos.

As actuacións que se subvencionan, engadiu a Xunta, deberán encadrarse en servizos de orientación e información sobre recursos de atención, orientación e asesoramento persoal e social; ou de apoio directo nas relacións con outras entidades, organismos e servizos que faciliten o seu proceso de integración social.

Tamén se encadran outros recursos, como servizos de atención psicolóxica, asesoramento xurídico e mediación intercultural ou familiar; así como actividades para a adquisición de habilidades persoais e sociais básicas, entre outras cuestións.