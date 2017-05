Feridas catro persoas nun choque en Santiago e outra nunha colisión múltiple na Coruña

Catro persoas, dous menores e dous adultos, resultaron feridas nun choque fronto-lateral entre dous vehículos rexistrado na noite do martes na N-550 en Santiago de Compostela, mentres que unha colisión múltiple na Coruña saldouse cunha muller ferida.

Segundo informou o 112 Galicia, o primeiro sinistro ocorreu sobre as 21,45 horas na N-550, á altura do Cuartel da Guardia Civil de Sigüeiro.

Debido ao impacto, segundo concretou o servizo de emerxencias, unha das persoas feridas, unha muller, tivo que ser liberada polos Bombeiros de Santiago ao quedar atrapada no interior do vehículo no que viaxaba.

O Centro de Atención ás Emerxencias do 112 alertou a Urxencias Sanitarias de Galicia-061 e aos Bombeiros de Santiago. Así mesmo, pasouse aviso á Guardia Civil de Tráfico, Policía Local de Santiago e aos efectivos de Protección Civil.

O 061 enviou ao lugar tres ambulancias e un médico de Atención Primaria para atender a dous menores, a un home de 49 anos, F.J.G.P., e a unha muller de 43, M.D.P.F., que foron levados todos eles ao Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), segundo informaron fontes sanitarias.

A intervención do persoal do servizo de mantemento da estrada tamén foi requirida polo 112 Galicia debido a este accidente de tráfico.

CHOQUE MÚLTIPLE

Por outra banda, unha colisión múltiple, con tres vehículos implicados, rexistrada sobre as 19,30 horas do martes na Coruña saldouse cunha muller ferida.

Este accidente tivo lugar na rotonda do pavo real, na Ronda de Outeiro. Urxencias Sanitarias informou do sucedido ao 112 Galicia, tras o que a central de emerxencias puxo os feitos en coñecemento dos Bombeiros da Coruña, de Protección Civil e da Policía Local.

O 061 desprazou ao momento unha ambulancia asistencial que trasladou a unha muller de 28 anos, L.A.A., ao Hospital Modelo, segundo confirmaron fontes sanitarias.