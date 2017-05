A caída dunha cornixa dun edificio en Moaña (Pontevedra) afecta a varios vehículos, pero non causa feridos

Varios vehículos rexistraron danos debido á caída na noite do martes da cornixa dun edificio no municipio de Moaña (Pontevedra), pero non houbo persoas feridas.

Segundo informou o 112 Galicia, un particular alertou do sucedido ao servizo de emerxencias ás 23,30 horas do martes, tras o que se puxo a situación en coñecemento da Policía Local, dos Bombeiros do Morrazo e da Guardia Civil.

A consecuencia do derrubamento, a vía tivo que ser cortada, segundo concretou o 112 Galicia. A dotación do parque comarcal levou a cabo o saneamento da fachada e asegurou a zona.