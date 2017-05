A Unión Galega de Epilepsia (Ugade) pide, con motivo da conmemoración este mércores do Día Mundial da Epilepsia, que se trate a esta enfermidade "con toda normalidade" nos diferentes ámbitos da vida --escolar, social, laboral e outros--.

Así o recollen no manifesto presentado este mércores en Santiago de Compostela no que, segundo destaca a presidenta de Ugade, Mar Caamaño, reivindican "todo o que leva a epilepsia na vida".

En declaracións a Europa Press, Mar Caamaño explicou que pretenden "reivindicar a normalización na vida das persoas que ten epilepsia". Así, concretou, que reclaman que se abarque "todo o que leva a nivel laboral, familiar e social".

"A epilepsia segue estando estigmatizada e oculta", segundo resaltou Mar Caamaño, quen concretou en Galicia unhas 30.000 persoas sofren esta enfermidade. "Son moita xente", abundou.

A presidenta de Ugade insistiu en que "desde nenos" as persoas con epilepsia non son tratadas con normalidade. "Desde nenos cando están en clase o profesorado non entende a situación. Son tachados de descoidados ou mesmo rebeldes e non é así", relatou.

Ademais, engadiu que na adolescencia as persoas con epilepsia poden presentar "dificultade para relacionarse" e tamén advirte de problemas no mercado de traballo. Por iso, Ugade reivindica "que sexa unha enfermidade que se trate con toda a normalidade a todos os niveis e non só sexa unha consulta de neuroloxía".

ACTIVIDADES

Con motivo do Día Mundial da Epilepsia, Ugade celebra este mércores charlas e mesas informativas en hospitais da Coruña e Santiago. Ás 13,00 horas teñen prevista unha charla médica no Hospital Clínico de Santiago.

Ademais, está previsto que a partir das 21,30 horas ilumínense de laranxa diferentes edificios de cidades de Galicia en apoio a esta conmemoración.

Así, en Santiago o Concello e as torres da Cidade da Cultura iluminaranse de noite de laranxa, ademais da Torre de Hércules e a sede da Deputación coruñesa na cidade herculina; e as Fontes de Aragón en Vigo.

O sábado as actividades de Ugade seguirán ás 11,00 horas na Fundación Granell de Santiago cunha charla cun psicólogo clínico, dous terapeutas ocupacionais especialistas en dano cerebral e unha pedagoga.

Posteriormente, teñen organizada unha actividade "máis lúdica", que consistirá nun xogo de pistas a partir das 13,00 horas que percorrerá a zona vella de Santiago.