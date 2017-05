Verán anticipado en Galicia con temperaturas de 38º

As temperaturas deixaron mínimas na noite do martes ao mércores de 22 graos en zonas de costa como Vigo e 23 en puntos elevados como Fornelos de Montes, mentres que para este mércores prevense máximas de 38 graos na zona do Miño en Ourense, tras o que os valores descenderán uns dez graos en dous días.

Termómetro, calor | Fonte: Europa Press

Así o explicaron fontes de Meteogalicia a Europa Press, que detallaron que as mínimas máis elavadas da pasada noite corresponderon a localidades de costa como Vigo (22 graos) e Corrubedo (21,7), mentres que en puntos do interior as mínimas foron máis suaves de entre "13-14 e 15" graos.

No Sur da provincia de Pontevedra os valores mínimos da noite do martes ao mércores situáronse entre os 18 e 19 graos; mentres que no interior das provincias de Ourense e Lugo colocáronse entre os 13 e 16 graos.

En canto ás máximas, os termómetros o martes chegaron a valores de entre 35 e 36 graos en zonas baixas do Miño na provincia de Ourense e Pontevedra. Ademais, alcanzáronse os 33 graos en Vigo e entre 30 e 33 en puntos das Rías Baixas.

Mentres, en zonas da provincia de Lugo as temperaturas chegaron aos 32 en Monforte, con valores máis suaves en zonas como A Mariña (18 graos). Na provincia de Ourense chegouse aos 35,1 en Ourense, aos 36,8 en Arnoia e aos 36,9 en Leiro.

PRÓXIMOS DÍAS

Tras o aumento dos valores previsto para este mércores, con máximas de 38 graos en zonas do Miño de Ourense e Pontevedra, con aviso amarelo por temperaturas máximas, prevese un descenso dos valores en toda Galicia.

Segundo a informado facilitada por Meteogalicia, se este mércores na zona da Rías Baixas prevense valores sobre os 35 graos para o xoves situaranse nuns 30, con "baixadas de entre 4 e 5 graos na costa".

Deste xeito, tras o "pico" das temperaturas deste mércores, o xoves comezará o descenso dos termómetros de ata dez graos en dous días en Galicia.

Aínda que Meteogalicia concretou que o descenso térmico irá "aos poucos", a baixada "máis acusada" espérase para o venres, xornada na que se prevén, ademais, precipitacións treboentas na comunidade e temperaturas en descenso.