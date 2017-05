O eurodeputado socialista José Blanco, exministro de Fomento, di respectar a decisión do PSdeG de apoiar unha comisión de investigación sobre o accidente de Angrois e destaca que "sempre" estivo "a disposición de comparecer e dar explicacións".

José Blanco | Fonte: Europa Press

Nunha entrevista á Radio Galega, indicou que o portavoz parlamentario dos socialistas galegos, Xoaquín Fernández Leiceaga, trasladoulle "que ían apoiar a iniciativa", que presentou na Cámara galega En Marea para solicitar a constitución dunha comisión no Congreso.

"Eu sempre estiven a disposición de comparecer e dar explicacións. Eu a única responsabilidade que tiven como ministro de Fomento foi tratar de garantir investimentos para que as infraestruturas de Galicia puidésense desenvolver", destacou.

A proposición non de lei non sairá adiante polo voto en contra do PP no Pazo do Hórreo, que contrasta coa abstención dos populares nas Cortes de Castela e León --onde o PSOE tamén votou a favor--.

"VITORIA INCUESTIONABLE" DE SÁNCHEZ

En clave interna, Blanco, un dos apoios da candidatura de Susana Díaz, resaltou que a vitoria de Pedro Sánchez "é incuestionable" e que "o que toca agora é traballar para unir o partido".

"Hai que sumar dentro para sumar fóra, todos temos que estar ás formulacións do equipo que conforme Pedro Sánchez para abrir unha etapa que recupere a fraternidade, o compañeirismo, que supere a división para que non acabe connosco. Estou seguro de que Pedro o fará e todos temos que remar na mesma dirección", resolveu.

Por último, a moción de censura de Unidos Podemos parécelle un "teatro" e sobre a posibilidade de que impulse outra o PSOE cre que "a iniciativa lle corresponde ao secretario xeral", pero "hai que abordar isto con rigor".