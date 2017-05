O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, erixiuse este mércores en "garante" do cumprimento da lei e do mantemento do emprego en Ferroatlántica e, neste sentido, asegurou que non se deixará "presionar por ninguén". "Os traballadores teñen a miña palabra de que non teño máis compromiso que con eles", proclamou.

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no pleno | Fonte: Europa Press

Díxoo durante a sesión de control na Cámara, despois de que tanto a portavoz do BNG, Ana Pontón, como o de En Marea, Luís Villares, sacasen a relucir a solicitude do grupo Villar Mir para segregar as centrais hidroeléctricas do río Xallas das plantas de ferroaleación. "Sexa claro!", reclamou a nacionalista en presenza do comité de empresa.

Con todo, o mandatario autonómico lembrou que a petición chegou a San Caetano "fai catro días hábiles" e remarcou que está a ser estudada polos servizos xurídicos da Xunta. "Se o que pide non se axusta á lei, arquivarase o expediente", deixou claro, á vez que avanzou que esixirá "tantas garantías ou máis" de emprego que as que xa existen no caso de que sexa compatible coa normativa vixente.

Fronte a iso, Ana Pontón sinalou que "300 familias están na corda frouxa" á espera da decisión administrativa, pois as centrais hidroeléctricas son o "salvavidas" das fábricas. En canto a esas "garantías" de emprego de Ferroatlántica, puxo en dúbida a súa "credibilidade" á vista de anteriores incumprimentos: "Só quere coller a pasta e pirarse".

É máis, taxou o "pelotazo" que pretende "o imputado Villar Mir" en 255 millóns de euros e esixiu a Feijóo que non o permita, tanto polas consecuencias que terá no emprego como pola "dignidade" desta terra. "Galicia non está para que un imputado faga caixa cos seus recursos naturais", salientou.

"RIGOR" VS "DEMAGOXIA"

Do mesmo xeito, subliñou que "Galicia non está para pagar os favores do seu partido", o PP, en referencia ás supostas doazóns recollidas nos papeis de Bárcenas. Neste punto, advertiu ao mandatario de que se é "cómplice" do "espolio", Ferroatlántica pode converterse en "a súa Canle de Isabel II".

"A Xunta actuará con rigor", respondeu Feijóo, consciente de que a empresa acudiría aos tribunais no caso de que se lle denegue algo que está autorizado. E, tras anunciar que o comité de empresa poderá acceder ao expediente o vindeiro venres, volveu a garantir que os traballadores e os alcaldes de Costa da Morte coñecerán as decisións que se tomen.

Devandito isto, o xefe do Executivo autonómico reprochou á portavoz do Bloque que "tente confundir" e converterse en "a única benefactora" dos empregados de Ferroatlántica. "Iso non llo podo aceptar", replicou, crítico coa "demagoxia" empregada en sede parlamentaria.

É máis, tras indicar que a norma actual non fixa o número de postos de traballo asociados á concesión, ratificou que o seu goberno non aceptará ningunha proposta da empresa que "non garanta de forma igual ou superior" o emprego actual. "Actuaremos conforme á lei, o interese público e o emprego", reiterou.

INSCRICIÓN NO BORME

A continuación, Luís Villares deu conta na Cámara de que o Boletín Oficial do Rexistro mercantil (Borme) publica leste mesmo mércores o anuncio de Ferroatlántica sobre a segregación das actividades de produción de ferroaleaciones e electricidade, algo que relacionou con que á empresa "impórtalle un bledo a legalidade".

"Dá igual o que poña, o importante é o que firme a Xunta", respondeulle Feijóo, tras acusar ao representante do grupo rupturista, igual que fixo con Ana Pontón, de tentar "apropiarse da defensa dos traballadores de Ferroatlántica".

Así, tras repetir que o seu "único compromiso" é cos galegos --"e non con Esquerda Unida, Cerna, Compostela Aberta, Marea Atlántica"-- e, neste caso, cos traballadores de Costa da Morte, sinalou que "nun Estado de Dereito hai que respectar a lei".

No entanto, o maxistrado en excedencia fixo fincapé en que a empresa pediu inscribir a segregación no Borme porque "dá por feito que obterá" da Xunta "o que busca, porque xa o pagou" con "os 700.000 euros" que entraron na 'caixa b' do PP. "Vostede rende contas a quen financia ao seu partido!", acusoulle.

"O PARLAMENTO ESTÁ a PERDER BASTANTE"

"A Xustiza gañou moito e o Parlamento está a perder bastante", observou Feijóo, dada a "catadura moral" de Villares.

E despois de aseverar que non lle "preocupan" as súas palabras, aínda que si o farían os comentarios que fan del "os galegos e os seus compañeiros de partido", admitiu dúbidas sobre como puido acceder a un escano e sobre "o que fixo antes" de converterse en parlamentario, na súa etapa como xuíz.

Pola súa banda, reivindicou que tras máis de oito anos á fronte da Xunta e de obter tres maiorías absolutas consecutivas, a súa "única ocupación son os galegos".

UN ACORDO DE PAÍS?

Por último, o máximo mandatario autonómico rexeitou as peticións de En Marea de debater a solución para Ferroatlántica, que se sumaron ás de Ana Pontón de selar "un acordo de país" ao redor deste asunto.

De feito, argumentou que o seu partido está "lexitimado" para actuar porque representa a "a maioría do país" e tras lembrar que está en permanente contacto cos 10 alcaldes da comarca e co comité de empresa.