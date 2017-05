A campaña 'Fala Baixiño' busca mitigar o ruído nas rúas de Santiago para compatibilizar lecer e descanso veciñal

A campaña 'Fala Baixiño', que promoven as principais asociacións hostaleiras de Santiago e o Concello, pretende concienciar sobre a necesidade de mitigar o ruído nas rúas da cidade para facer compatible o lecer e o descanso dos veciños.

Presentación da campaña Fala Baixiño en Santiago | Fonte: Europa Press

Para iso, programará actividades en Compostela durante todo o ano, centradas en momentos clave como o 1 de xaneiro, os días previos ao Entroido, á Semana Santa, ás festas da Ascensión, ao Apóstolo, o inicio do curso e o Nadal.

Os promotores buscarán o "maior impacto visual", non só con carteis, senón tamén con outros recursos como pousa vasos, bolígrafos identificativos, camisetas e cartafoles para os estudantes, entre outros. O custo anual é duns 15.900 euros, pero este exercicio redúcese a ao redor de 10.000 ao arrincar en maio.

O alcalde, Martiño Noriega, presentou esta iniciativa este mércores xunto ao xerente de Hostalería Compostela, Ramón García; a secretaria da sección de hospedaxe deste colectivo, Rita Sobrado; o representante da Asociación de Bares e Pubs de Santiago, Sergio Fernández; o presidente de Vicus Francorum, José Rivas; e o representante da Asociación Cidade Vella, Martín Zarauza.

"UNIDADE E RESPONSABILIDADE"

Noriega destacou o feito de que o "conxunto" da hostalaría compostelá estea "implicada" na campaña, e chamou a atención sobre que tras unha análise feita no foro de diálogo existente entre Consistorio e sector chegouse á conclusión de que o "principal problema" de ruído "non ten tanto que ver cos locais" senón con "as dinámicas" das propias rúas.

"Por iso naceu esta campaña", destacou o rexedor. García, de Hostalería Compostela, valorou igualmente a "unidade" e valorou que o "primeiro éxito" desa mesa negociadora foi a normativa de aforamentos. Ademais, reivindicou a "responsabilidade" do sector, que non ten "ningún interese" en que a cidadanía sufra prexuízos polo lecer na cidade.

Pola súa banda, Fernández, da Asociación de Bares e Pubs de Santiago, explicou que a campaña se estenderá a todos os locais, de asociados e non, e tamén a algúns comercios en zonas con máis ruído da capital galega.