Tribunais.- Arquivada a causa contra o concelleiro de Culturas da Coruña polo cartel de Entroido

O Xulgado de Instrución número tres da Coruña acordou o arquivo da causa contra o concelleiro de Culturas desta cidade, José Manuel Sande, por un suposto delito contra os sentimentos relixiosos, segundo informaron a Europa Press fontes xudiciais.

Cartel de entroido do Concello da Coruña | Fonte: Europa Press

En concreto, a titular do Xulgado acordou o sobresemento provisional e arquivo a petición de Fiscalía, despois de que Sande acudise a declarar en abril, en condición de investigado. Fíxoo por un cartel de Entroido, do artista Alberto Guitián, no que un home aparecía disfrazado de Papa.

A causa abriuse tras a denuncia presentada pola presidenta da Asociación de Viúvas de Lugo, quen interpretou que o cartel ofendía o sentimentos relixiosos.

Tras admitirse a trámite a súa denuncia, o Xulgado de Instrución número tres da Coruña citou a declarar ao edil quen rexeitou ese día a existencia dunha "vontade de ofensa" ou de "sentimento anticlerical".

Respecto diso, apelou, en declaracións aos xornalistas, á defensa por parte do goberno local "da liberdade de expresión", onde incluíu as expresións culturais e as manifestacións artísticas como a que aparece no mencionado cartel.